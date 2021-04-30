İngilizce erik ne demek? Erik kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcede bir kelimenin tek bir söyleniş ya da okunuşunu bilmek yeterli olmayabilir. İşte erik de bu kelimelerden biridir.

İngilizce Erik Ne Demek?

İngilizcede erik kelimesine karşılık olarak en çok kullanılan kelime plum olarak karşımıza çıkar. Fakat İngilizcede erik greengage ya da greengage plum olarak da karşımıza çıkabilir. Aynı gastronomi alanında da erik kelimesinin karşılığı yine plum kelimesidir. Aynı zamanda erikle ilgili şu kelimeleri bilmek de faydalı olacaktır:

Prune - Kurutulmuş, kuru erik

Plum Tree - Erik ağacı

Plum Blossom - Erik çiçeği

Prunus Domestica - Medikal ya da botanik amaçlı kullanılan erik

Erik Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Erik kelimesi İngilizce'de plum, greengage ya da greengage plum olarak yazılabilir. Ayrıca İngilizcede frenk eriği, bardakeriği ve yeşil erik kelimelerinin karşılığı da greengage kelimesidir.

Erik Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Türkçedeki erik kelimesine karşılık gelen İngilizce kelimelerin okunuşları şu şekildedir:

Plum - pılam

Greengage - Gıringeyc

Greengage Plum - Gıringeyc pılam

Erik Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Erik kelimesi İngilizcede farklı aksanlara bağlı olarak farklı şekillerde söylenebilir. Örneğin Amerikan İngilizcesinde greengage kelimesi herhangi bir harfin üzerine basmadan ya da uzatmadan söylenir. Fakat İngilizce İngilizcesindeki söyleniş biçiminde gıringeyc diye okunurken e harfi uzatılır. Aynı zamanda Avustralya İngilizcesinde de bu e harfinin İngiliz İngilizcesine göre daha çok uzatıldığı görülür. Bu söylenişlerin her birini bilmekte fayda var!