İngilizce erik ne demek? Erik kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi
İngilizcede bazı kelimeler birden fazla anlama gelebiliyorken, aynı zamanda birden fazla okunuş ya da söyleniş biçimi de olabilir. Bu genelde aksanlarla ilgili olur. Bir kelimenin farklı anlamlarını ve farklı aksanlardaki söylenişlerini bilmek bize katkı sağlar. Peki, erik kelimesinin anlamı, İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi nasıldır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
İngilizcede bir kelimenin tek bir söyleniş ya da okunuşunu bilmek yeterli olmayabilir. İşte erik de bu kelimelerden biridir.
İngilizce Erik Ne Demek?
İngilizcede erik kelimesine karşılık olarak en çok kullanılan kelime plum olarak karşımıza çıkar. Fakat İngilizcede erik greengage ya da greengage plum olarak da karşımıza çıkabilir. Aynı gastronomi alanında da erik kelimesinin karşılığı yine plum kelimesidir. Aynı zamanda erikle ilgili şu kelimeleri bilmek de faydalı olacaktır:
Prune - Kurutulmuş, kuru erik
Plum Tree - Erik ağacı
Plum Blossom - Erik çiçeği
Prunus Domestica - Medikal ya da botanik amaçlı kullanılan erik
Erik Kelimesinin İngilizce Yazılışı
Erik kelimesi İngilizce'de plum, greengage ya da greengage plum olarak yazılabilir. Ayrıca İngilizcede frenk eriği, bardakeriği ve yeşil erik kelimelerinin karşılığı da greengage kelimesidir.
Erik Kelimesinin İngilizce Okunuşu
Türkçedeki erik kelimesine karşılık gelen İngilizce kelimelerin okunuşları şu şekildedir:
Plum - pılam
Greengage - Gıringeyc
Greengage Plum - Gıringeyc pılam
Erik Kelimesinin İngilizce Söylenişi
Erik kelimesi İngilizcede farklı aksanlara bağlı olarak farklı şekillerde söylenebilir. Örneğin Amerikan İngilizcesinde greengage kelimesi herhangi bir harfin üzerine basmadan ya da uzatmadan söylenir. Fakat İngilizce İngilizcesindeki söyleniş biçiminde gıringeyc diye okunurken e harfi uzatılır. Aynı zamanda Avustralya İngilizcesinde de bu e harfinin İngiliz İngilizcesine göre daha çok uzatıldığı görülür. Bu söylenişlerin her birini bilmekte fayda var!