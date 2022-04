İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları Ve Cümleleri İle Anlamları

Haberin Devamı

İngilizcede soru cümlelerinde en çok kullanılan kelimeler şunlardır:

1- Which - Hangisi 2- What - Ne 3- Where - Nerede 4- How - Nasıl

İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları ve Cümleleri ile Anlamları

A- WHİCH

Which kelimesi hangi anlamına gelir. Genellikle birden fazla seçeneğin bulunduğu soru kalıplarında bu sözcük kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Which is your favorite colors,?

En sevdiğin renkler hangileri?

2- Which is your favorite actor and actress?

En sevdiğin aktör ve aktris hangisi?

3- Which is the best movie you watched, this summer?

Bu yaz seyrettin en güzel film hangisiydi

4- Which one would you like to read before the books?

Bu kitaplardan önce hangisini okumak istersin?

5- Which friend do you like more?

Hangi arkadaşını daha çok seviyorsun?

B- WHAT

Örnek Cümleler:

1- What is your father's occupation?

Babanın mesleği ne?

2- What is your mother's job?

Annen ne işle meşgul?

3- What do you want to be when you grow up?

Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

4- What kind of books do you like to read?

Ne tür kitaplar okumaktan hoşlanırsın?

5- What is your zodiac sign?

burcun ne?

C- WHEN

When kelimesi, bir eylemin ne zaman yapıldığını ya da yapılacağını öğrenmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- When did you graduate from universities?

Üniversiteden ne zaman mezun oldun?

2- When did they move here?

Buraya ne zaman taşınmışlar?

3- When was the last time you went on vacation?

En son ne zaman tatile çıktın?

4- When was your day off?

İzin günün ne zaman?

5- When is your birthday?

Doğum günün ne zaman?

D- HOW

How kelimesinin sözlük anlamı nasıldır. Bu kelime ''long'' sözcüğü ile birlikte kullanıldığında ''ne zamandan beri'' manasına gelir.

1- How long have you been writing novels?

Ne zamandan beri roman yazıyorsun?

2- How did you two meet?

Siz ikiniz nasıl tanıştınız?

3- How do you trust people so quickly?

İnsanlara nasıl bu kadar çabucak güvenebiliyorsun?

4- How did you complete so much work in such a short time?

Bu kadar işi, bu kadar kısa sürede nasıl tamamlayabildin?

5- How did you find this place?

Burayı nasıl buldun?

E- CAN İLE BAŞLAYAN SORU CÜMLELERİ

Can, bir işi yapabilmek ve bir eylemi gerçekleştirebilmek demektir. Bu soru kalıplarında yetenek ve yetkinlik ön plana çıkar.

Örnek Cümleler:

1- Can you help me tomorrow?

Bana yarın yardım edebilir misin?

2- Can you fix this radio?

Bu radyoyu tamir edebilir misin?

3- Can you glue the broken pieces again

Kırılan parçaları tekrar yapıştırabilir misin?

4- Can you play the piano?

Piyano çalabilir misin?

F- HAVE / HAS İLE KURULAN SORU CÜMLELERİ

Have ve has sahiplik bildiren kelimelerdir.

1- Do you have painkillers?

Ağrı kesicin var mı?

2- Do you have more penci?

Sende fazla kalem var mı?

3- Does she have a large archive?

O geniş bir arşive sahip mi?