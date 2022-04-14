Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları Ve Cümleleri İle Anlamları

İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları Ve Cümleleri İle Anlamları

Diğer tüm dillerde olduğu gibi İngilizcede de belli başlı soru kalıpları vardır. Bu kalıplar, iş görüşmelerinde, yolculuklarda ve günlük hayatta sıklıkla kullanılır. ''How old are you'' ve ''Where are you from' ise, yeni tanıştığımız birini daha yakından tanımak için sorduğumuz sorulardır. İngilizcede en çok kullanılan soru kalıplarını listeledik.

Haberin Devamı

 İngilizcede soru cümlelerinde en çok kullanılan kelimeler şunlardır:

 1- Which - Hangisi 2- What - Ne 3- Where - Nerede 4- How - Nasıl 

 İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları ve Cümleleri ile Anlamları 

 A- WHİCH 

 Which kelimesi hangi anlamına gelir. Genellikle birden fazla seçeneğin bulunduğu soru kalıplarında bu sözcük kullanılır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Which is your favorite colors,?

 En sevdiğin renkler hangileri? 

 2- Which is your favorite actor and actress?

 En sevdiğin aktör ve aktris hangisi? 

 3- Which is the best movie you watched, this summer?

 Bu yaz seyrettin en güzel film hangisiydi 

 4- Which one would you like to read before the books?

 Bu kitaplardan önce hangisini okumak istersin? 

 5- Which friend do you like more?

 Hangi arkadaşını daha çok seviyorsun? 

 B- WHAT 

Haberin Devamı

 Örnek Cümleler: 

 1- What is your father's occupation?

 Babanın mesleği ne? 

 2- What is your mother's job?

 Annen ne işle meşgul? 

 3- What do you want to be when you grow up?

 Büyüyünce ne olmak istiyorsun? 

 4- What kind of books do you like to read?

 Ne tür kitaplar okumaktan hoşlanırsın? 

 5- What is your zodiac sign?

 burcun ne? 

 C- WHEN 

 When kelimesi, bir eylemin ne zaman yapıldığını ya da yapılacağını öğrenmek için kullanılır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- When did you graduate from universities?

 Üniversiteden ne zaman mezun oldun? 

 2- When did they move here?

 Buraya ne zaman taşınmışlar? 

 3- When was the last time you went on vacation?

 En son ne zaman tatile çıktın? 

 4- When was your day off?

 İzin günün ne zaman? 

 5- When is your birthday?

 Doğum günün ne zaman? 

 D- HOW 

 How kelimesinin sözlük anlamı nasıldır. Bu kelime ''long'' sözcüğü ile birlikte kullanıldığında ''ne zamandan beri'' manasına gelir. 

 1- How long have you been writing novels?

 Ne zamandan beri roman yazıyorsun? 

 2- How did you two meet?

 Siz ikiniz nasıl tanıştınız? 

 3- How do you trust people so quickly?

 İnsanlara nasıl bu kadar çabucak güvenebiliyorsun? 

 4- How did you complete so much work in such a short time?

 Bu kadar işi, bu kadar kısa sürede nasıl tamamlayabildin? 

Haberin Devamı

 5- How did you find this place?

 Burayı nasıl buldun? 

 E- CAN İLE BAŞLAYAN SORU CÜMLELERİ 

 Can, bir işi yapabilmek ve bir eylemi gerçekleştirebilmek demektir. Bu soru kalıplarında yetenek ve yetkinlik ön plana çıkar. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Can you help me tomorrow?

 Bana yarın yardım edebilir misin? 

 2- Can you fix this radio?

 Bu radyoyu tamir edebilir misin? 

 3- Can you glue the broken pieces again

 Kırılan parçaları tekrar yapıştırabilir misin? 

 4- Can you play the piano?

 Piyano çalabilir misin? 

 F- HAVE / HAS İLE KURULAN SORU CÜMLELERİ 

 Have ve has sahiplik bildiren kelimelerdir. 

 1- Do you have painkillers?

 Ağrı kesicin var mı? 

 2- Do you have more penci?

 Sende fazla kalem var mı? 

Haberin Devamı

 3- Does she have a large archive?

 O geniş bir arşive sahip mi?

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı