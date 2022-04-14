İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları Ve Cümleleri İle Anlamları

İngilizcede soru cümlelerinde en çok kullanılan kelimeler şunlardır:
1- Which - Hangisi 2- What - Ne 3- Where - Nerede 4- How - Nasıl
İngilizce En Çok Kullanılan Soru Kalıpları ve Cümleleri ile Anlamları
A- WHİCH
Which kelimesi hangi anlamına gelir. Genellikle birden fazla seçeneğin bulunduğu soru kalıplarında bu sözcük kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Which is your favorite colors,?
En sevdiğin renkler hangileri?
2- Which is your favorite actor and actress?
En sevdiğin aktör ve aktris hangisi?
3- Which is the best movie you watched, this summer?
Bu yaz seyrettin en güzel film hangisiydi
4- Which one would you like to read before the books?
Bu kitaplardan önce hangisini okumak istersin?
5- Which friend do you like more?
Hangi arkadaşını daha çok seviyorsun?
B- WHAT
Örnek Cümleler:
1- What is your father's occupation?
Babanın mesleği ne?
2- What is your mother's job?
Annen ne işle meşgul?
3- What do you want to be when you grow up?
Büyüyünce ne olmak istiyorsun?
4- What kind of books do you like to read?
Ne tür kitaplar okumaktan hoşlanırsın?
5- What is your zodiac sign?
burcun ne?
C- WHEN
When kelimesi, bir eylemin ne zaman yapıldığını ya da yapılacağını öğrenmek için kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- When did you graduate from universities?
Üniversiteden ne zaman mezun oldun?
2- When did they move here?
Buraya ne zaman taşınmışlar?
3- When was the last time you went on vacation?
En son ne zaman tatile çıktın?
4- When was your day off?
İzin günün ne zaman?
5- When is your birthday?
Doğum günün ne zaman?
D- HOW
How kelimesinin sözlük anlamı nasıldır. Bu kelime ''long'' sözcüğü ile birlikte kullanıldığında ''ne zamandan beri'' manasına gelir.
1- How long have you been writing novels?
Ne zamandan beri roman yazıyorsun?
2- How did you two meet?
Siz ikiniz nasıl tanıştınız?
3- How do you trust people so quickly?
İnsanlara nasıl bu kadar çabucak güvenebiliyorsun?
4- How did you complete so much work in such a short time?
Bu kadar işi, bu kadar kısa sürede nasıl tamamlayabildin?
5- How did you find this place?
Burayı nasıl buldun?
E- CAN İLE BAŞLAYAN SORU CÜMLELERİ
Can, bir işi yapabilmek ve bir eylemi gerçekleştirebilmek demektir. Bu soru kalıplarında yetenek ve yetkinlik ön plana çıkar.
Örnek Cümleler:
1- Can you help me tomorrow?
Bana yarın yardım edebilir misin?
2- Can you fix this radio?
Bu radyoyu tamir edebilir misin?
3- Can you glue the broken pieces again
Kırılan parçaları tekrar yapıştırabilir misin?
4- Can you play the piano?
Piyano çalabilir misin?
F- HAVE / HAS İLE KURULAN SORU CÜMLELERİ
Have ve has sahiplik bildiren kelimelerdir.
1- Do you have painkillers?
Ağrı kesicin var mı?
2- Do you have more penci?
Sende fazla kalem var mı?
3- Does she have a large archive?
O geniş bir arşive sahip mi?