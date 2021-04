İngilizce ekim ne demek? Ekim kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce öğrenmek isteyenler bunu başarmak için sıkça çalışmalıdır. Öğrenilen yeni kelimelerin anlamlarını, okunuşlarını ve yazılışlarını iyi bir şekilde bilmek gerekir. Dikkatli bir şekilde çalışarak İngilizce öğrenebilirsiniz. Her yaştan kişi için İngilizce öğrenme şansı bulunmaktadır.

İngilizce Ekim Ne Demek?

Ayların İngilizce anlamlarını merak eden çok sayıda insan bulunmaktadır. Bu aylardan birisi ise Ekim ayıdır. Ekim ayının İngilizcesi ise October olarak bilinmektedir. October olarak gördüğünüz kelime Ekim ayı anlamına gelmektedir. October olarak bilinen İngilizce kelime Ekim ayı olarak aklınızda kalsın.

Ekim Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce kelime yazılışları Türkçeden farklı olarak İngilizce dil bilgisi kurallarına göre yapılmaktadır. Bu kurallara göre Ekim ayı October şeklinde yazılmaktadır. Ekim ayının farklı bir yazılışı olmayıp her nerede olursa olsun bu şekilde yazılmaktadır.

Ekim Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce kelimeler çok farklı şekilde okunmaktadır. Ekim ayının okunuşu ise 'okteybe' şeklindedir. İngilizcede bazı harfler yazıldığı gibi okunmayıp farklı şekilde okunmaktadır.

Ekim Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Ekim kelimesi October şeklinde yazılmaktadır. Söylenişi ise okunduğu şekilde yani 'okteybe' şeklinde söylenmektedir. İngilizce kelimeleri telaffuz ederken mutlaka kurallara uygun şekilde okumaya çalışın. Kurallara uygun şekilde öğrenirseniz daha kalıcı olacaktır. Bu sayede İngilizce konuşurken asla zorlanmazsınız.

Ekim Ayı İle Alakalı Örnek Cümle:

İngilizce Cümle: I'm going on vacation with my family in October.

Türkçe anlamı: Ailemle beraber Ekim ayında tatile gideceğim.