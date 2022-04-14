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İngilizce Either, Neither, Nor Ve Or Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Either, Neither, Nor Ve Or Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede birden fazla şekillerde kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler ifade ettikleri anlamın dışında zarf, zamir ve bağlaç gibi görevler de üstlenebilmektedir. Bu şekilde olan kelime yapıları ile İngilizcede sıklıkla karşılaşılmaktadır. Peki, İngilizce either, neither, nor, ve or kullanımı örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı nasıl olmaktadır? İşte, İngilizcede either, neither, nor ve or kullanımları hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan hususlar.

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 İngilizce kullanılan either ve neither kelimelerinin kullanım alanları fazla olmakla beraber either olumlu bir durumu anlatırken, neither ise olumsuz bir durumu anlatırken kullanılmaktadır. 

 İngilizce Either, Neither, Nor ve Or Kullanımı Örnekleri 

 İngilizcede yer alan either/or veya neither/or kalıpları cümle içerisinde '' ya o ya da bu'' veya da '' ne o ne de bu'' anlamlarında kullanılmaktadır. Bu kalıplar kullanılarak oluşturulmuş cümlelere şu şekilde örnek verilebilmektedir: 

 - I don't like broccoli. No I don't like them either.

 - I don't like listen to music. No I don't like them either.

 - The school has a door at either end.

 - Neither journalist could to start their articles, as there wasn't enough time.

 - You can either call me at school or the home.

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 - Either father or mother will come to pick you up.

 - Both these roads go to English so that you can go either way. 

 İngilizcede Either, Neither, Nor ve Or Kullanımının Cümleler İle Konu Anlatımı 

 Either, neither, nor ve or kullanımları İngilizcede birden fazla görevde kullanılan kalıplardan olmaktadır. Bu kalıplar cümle içinde bağlaç, zamir ve zarf olarak kullanılmaktadır. 

 Either, neither, nor ve or kalıplarının zarf olarak kullanılmasına aşağıdaki örnekleri vermek mümkün olmaktadır:

 - I don't like to drink milk. I don't like either.

 - I don't like to swim. I don't like either

 - I don't like playing guitar. Neither do I.

 Bu örneklerde belirtildiği gibi zarf olarak kullanılan either kelimesi cümleye '' ben de'' anlamı vermektedir. Ayrıca bu kelimeyi zarfları birbirine bağlarken either/ or olarak da kullanmak mümkün olmaktadır. Neither kelimesi de cümleye either'in kattığı anlamı katmakla beraber kullanıldığı yer farklı olmaktadır. 

 Either, neither, nor ve or kullanımlarının belirteç olarak kullanılmasına aşağıda yer alan örnekleri vermek mümkündür:

 - I will go to either pet shop tomorrow because I need to buy a present for my brother.

 - There is a cafe at either garden.

 - Neither smart home have the qualites I look for.

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 Bu örneklerde de görüldüğü gibi either ve neither kullanımları cümle içinde isimden önce gelmektedir. Her hangi bir şey hakkında bilgi verirken yada nerede olduğunu anlatırken kullanılan kalıplar olmaktadır. Either ikisinden biri anlamını ifade ederken neither ise ne o nede bu anlamını belirtmektedir. 

 Either, neither, nor ve or kullanımlarının bağlaç olarak kullanılması ile ilgili örnekler şu şekilde olmaktadır:

 - You can either cycling or I can to get on yours.

 - Neither father nor mother will come and pick you up, you need to come home by yourself.

 Either bağlaç olarak kullanıldığı zaman cümleye ya bu yada o anlamı katmaktadır. Neither ise ne bu ne de o anlamına gelen bir kullanıma sahip olmaktadır. 

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 Either, neither, nor ve or kullanımlarının zamir olarak kullanılması şu şekilde olmaktadır:

 - You can use either way to go to home.

 - Neither of these flowers are the ones my sister like.

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