Hürriyet Eğitim
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İngilizce e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 19 Haziran’da uygulanacak e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. e-YDS 2021/8 İngilizce için adayların, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.