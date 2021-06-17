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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

İngilizce e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

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İngilizce e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 19 Haziran’da uygulanacak e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. e-YDS 2021/8 İngilizce için adayların, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

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