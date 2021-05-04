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Sözlük
Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:27 | Son Güncelleme:

İngilizce duygular - İngilizce duyguların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

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İngilizce duygular - İngilizce duyguların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

''Feeling'' ve ''Emotion'' kelimeleri duygu demektir. Duygular demek içinse sözcüklerine sonuna ''s'' eklenir. (Emotions - Feelings.) Çok fazla kullanılmayan ''Sentiment'' ve ''Sensation'' kelimeleri de his anlamına gelir. Çok duygusal kişiler içinse ''Sentimantal'' sözcüğü kullanılır. Duyguların İngilizce isimleri, anlamları ve yazılışlarını sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.

Hisler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Mutluluk ve neşe, olumlu duygulara (Pozitive Emotions) ve kıskançlık ve öfke ise olumsuz duygulara (Negative Emotions) örnek gösterilebilir.

 İngilizce Duyguların İsimleri

 Pozitive Emotions Yazılışları ve Anlamları

 1- Happiness ya da Weal - Mutluluk

 2- Joy / Cheer - Neşe

 3- Peace / Rest / Easy - Huzur

 4- Trust / Faith - Güven

 5- Free - Özgür

 6- Interested - Alakalı / İlgili

 7- Merciful ya da Humane - Merhametli

 8- Kindly - Şefkatli

 9- Proud - Gururlu

 10- Contented - Memnun / Rahatlamış

 Örnek Cümleler:

 1- My grandfather's garden always gives me peace.

 Dedemin bahçesi bana her zaman huzur veriyor.

 2- If you want to be happy in life, you shouldn't put anything off.

 Hayatta mutlu olmak istiyorsan hiçbir şeyi ertelememelisin.

 3- Do you feel safe?

 Kendini güvende hissediyor musun?

 4- My sister's success made everyone in the family proud.

 Ablamın başarısı ailedeki herkesi gururlandırdı.

 5- She is very confident in such matters.

 Bu tarz konularda kendisine fazla güveniyor.

Pozitive Emotions Okunuşları

 1- Happiness - He-pi-nıs

 2- Joy - Coy

 3- Peace - Piis

 4- Trust - Tı-rast

 5- Free - Fı-ri

 6- Interested - İn-te-res-tut

 7- Merciful - Mer-si-ful

 8- Kindly - Kin-li

 9- Proud - Pı-royd

 10- Contented - Kon-ten-tıt

 Negative Emotions Yazılışları ve Anlamları

 1- Envy - Kıskançlık

 2- Grudge - Haset

 3- Distress ya da Bother - Sıkıntı

 4- Mistrust - Güvensizlik

 5- Doubt / Worry - Şüphe

 6- Anxiety - Kaygı

 7- Fear ya da Afraid - Korku

 8- Though - Endişe

 9- Panic - Panik

 10- Loneliness - Yalnızlık

 11- Unrest - Huzursuzluk

 12- Confused ya da Goffy - Şaşkın

 13- Anger / Rage - Öfke

 14- Wrath - Kızgınlık

 15- Hateful - Nefret

 Örnek Cümleler:

1- Now those days of fear are gone.

 Artık o korku dolu günler geride kaldı.

 2- There is nothing to worry about.

 Kaygılanmanı gerektirecek hiçbir şey yok.

 3- We do not turn on their phones, we are worried about her.

 Telefonlarını açmıyor, onun için endişeleniyoruz.

4- My sister has been afraid of the dark since her childhood.

 Ablam çocukluğundan beri karanlıktan korkar.

 5- For a long time I feel so lonely.

 Uzun bir süredir kendimi çok yalnız hissediyorum.

 6- I wouldn't say anything like that to you if I knew you'd be so angry.

 Bu kadar kızacağını bilseydim sana böyle bir şey söylemezdim.

 7- My father hates people who pollute the environment.

 Babam çevreyi kirleten insanlardan nefret eder.

 Negative Emotions Yazılışları ve Anlamları

 1- Envy - En-vi

 2- Grudge - Gı-rac

 3- Bother - Bo-dır

 4- Mistrust - Mist-rıst

 5- Worry - Vo-ri

 6- Anxiety - Ank-si-te

 7- Fear - Fi-ır

 8- Though - Tag

 9- Panic - Panik

 10- Loneliness - Lon-lıns

 11- Unrest - An-rest

 12- Goffy - Gofi

 13- Anger - En-cır

 14- Rage - Rec

 15- Wrath - Vı-rath

 16- Hateful - Het-ful

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