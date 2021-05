İngilizce duygular - İngilizce duyguların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Hisler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Mutluluk ve neşe, olumlu duygulara (Pozitive Emotions) ve kıskançlık ve öfke ise olumsuz duygulara (Negative Emotions) örnek gösterilebilir.

İngilizce Duyguların İsimleri

Pozitive Emotions Yazılışları ve Anlamları

1- Happiness ya da Weal - Mutluluk

2- Joy / Cheer - Neşe

3- Peace / Rest / Easy - Huzur

4- Trust / Faith - Güven

5- Free - Özgür

6- Interested - Alakalı / İlgili

7- Merciful ya da Humane - Merhametli

8- Kindly - Şefkatli

9- Proud - Gururlu

10- Contented - Memnun / Rahatlamış

Örnek Cümleler:

1- My grandfather's garden always gives me peace.

Dedemin bahçesi bana her zaman huzur veriyor.

2- If you want to be happy in life, you shouldn't put anything off.

Hayatta mutlu olmak istiyorsan hiçbir şeyi ertelememelisin.

3- Do you feel safe?

Kendini güvende hissediyor musun?

4- My sister's success made everyone in the family proud.

Ablamın başarısı ailedeki herkesi gururlandırdı.

5- She is very confident in such matters.

Bu tarz konularda kendisine fazla güveniyor.

Pozitive Emotions Okunuşları

1- Happiness - He-pi-nıs

2- Joy - Coy

3- Peace - Piis

4- Trust - Tı-rast

5- Free - Fı-ri

6- Interested - İn-te-res-tut

7- Merciful - Mer-si-ful

8- Kindly - Kin-li

9- Proud - Pı-royd

10- Contented - Kon-ten-tıt

Negative Emotions Yazılışları ve Anlamları

1- Envy - Kıskançlık

2- Grudge - Haset

3- Distress ya da Bother - Sıkıntı

4- Mistrust - Güvensizlik

5- Doubt / Worry - Şüphe

6- Anxiety - Kaygı

7- Fear ya da Afraid - Korku

8- Though - Endişe

9- Panic - Panik

10- Loneliness - Yalnızlık

11- Unrest - Huzursuzluk

12- Confused ya da Goffy - Şaşkın

13- Anger / Rage - Öfke

14- Wrath - Kızgınlık

15- Hateful - Nefret

Örnek Cümleler:

1- Now those days of fear are gone.

Artık o korku dolu günler geride kaldı.

2- There is nothing to worry about.

Kaygılanmanı gerektirecek hiçbir şey yok.

3- We do not turn on their phones, we are worried about her.

Telefonlarını açmıyor, onun için endişeleniyoruz.

4- My sister has been afraid of the dark since her childhood.

Ablam çocukluğundan beri karanlıktan korkar.

5- For a long time I feel so lonely.

Uzun bir süredir kendimi çok yalnız hissediyorum.

6- I wouldn't say anything like that to you if I knew you'd be so angry.

Bu kadar kızacağını bilseydim sana böyle bir şey söylemezdim.

7- My father hates people who pollute the environment.

Babam çevreyi kirleten insanlardan nefret eder.

1- Envy - En-vi

2- Grudge - Gı-rac

3- Bother - Bo-dır

4- Mistrust - Mist-rıst

5- Worry - Vo-ri

6- Anxiety - Ank-si-te

7- Fear - Fi-ır

8- Though - Tag

9- Panic - Panik

10- Loneliness - Lon-lıns

11- Unrest - An-rest

12- Goffy - Gofi

13- Anger - En-cır

14- Rage - Rec

15- Wrath - Vı-rath

16- Hateful - Het-ful