İngilizce Due To Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede taşıdığı anlam ile beraber farklı gramer yapıları üzerinden ele alınan kelime grupları bulunur. Böylece cümlenin içinde ya da başında kullanılır. Bu kelimeleri içerisinde due to sözcük grubu gelir. Bu kelime grubu ile aynı anlamı taşıyan farklı seçenekler de olsa, amacına uygun cümle içerisinde yine bu örnek de değerlendirilebilir.

İngilizce Due To Kullanımı Örnekleri

Türkçe üzerinden karşılığına bakıldığı vakit due to kelime grubu, ‘Yüzünden ya da sayesinde’ anlamları ile kullanılır. Bu anlamları kapsamında hem cümlenin başında hem de ortasında değerlendirildiğini ifade etmek gerekir. Şimdi bu konuda verilecek olan bazı örnekler ile daha iyi anlama şansı elde edilebilir.

I passed exam due to you (Senin sayende sınavı geçtim)

Due to the computer we finished our jobs quickly (Bilgisayar sayesinde işlerimizi hızlıca bitirdik.)

Görüldüğü gibi bu kelime grubu cümlenin ortası ile beraber aynı zamanda başında kullanılır. Ancak bu kalıp gramer çeşidini kullanırken dikkat edilmesi gereken bir husus mevcuttur. Mutlaka cümlede kullanıldıktan sonra sonuna isim gelir. Yani yardımcı bir fiil olarak da değerlendirilmesi ile beraber, genelde isimden önce kullanılır.

İngilizce Due To Kullanımı Cümleleri

İngilizcede gramer yapısı olarak en çok kullanılan kelime grupları içerisinde due to gelmektedir. Taşımış olduğu kapsam üzerinden şu şekilde bir anlam ifade eder;

- Yüzünden

- Sayesinde

Özellikle sayesinde kelimesi ile beraber daha fazla öne çıktığını ve değerlendirildiğini ifade etmek gerekir. Bu şekilde gramer yapısı ve çeşidi ile beraber, amaca uygun birçok değişik cümle üzerinden örnek almak mümkün.

Due to the dog I had an accident (Köpek yüzünden kaza geçirdim)

Due to the staircase, we were able to climb the house (Merdiven sayesinde eve çıkabilecek)

My times is going to waste due to you (Senin yüzünden zamanım boşa geçiyor.)

Görüldüğü gibi yukarıda verilen örnekler ile beraber iki anlamı kapsamında da kullanım imkanı bulunmaktadır. Böylece hem yüzünden hem de sayesinde gibi anlamları ile beraber değişik cümleler değerlendirmek mümkün. Özellikle İngilizcenin önemli gramer yapısı ve cümle kalıpları arasında geldiğini söylemek gerekir.

İngilizce Due To Kullanımı ile Konu Anlatımı

İngilizce üzerinden bakıldığı zaman cümle içerisinde birçok farklı yardımcı kalıp kullanılır. Bu kalıplar gramer çeşidi üzerinden de ifade edilir. Özellikle yüzünden ve sayesinde gibi anlamlara sahip olarak due to günlük yaşamda önemli gramer kalıpları içerisinde yer almaktadır. Tabii aynı anlamı taşıyan ve aynı kalıp üzerinden ele alınan bu şekilde iki farklı gramer çeşidi daha olduğunu söylemek gerekir.

- Due to

- Because of

- Thanks to

Her üçü de aynı şekilde cümle içerisinde ortak biçimde kullanım olanağı tanımaktadır. Sayesinde ve yüzünden anlamlarıyla İngilizcenin önemli yardımcı kalıpları içerisinde geldiğini ifade etmek mümkündür. Tabii özellikle ‘thanks to’ kelime grubunun bu açıdan günlük yaşamda daha fazla öne çıktığını ve değerlendirildiğini ifade etmek gerekir.

I will win the competition thanks to you

I will win the competition due to you

Görüldüğü gibi bu şekilde yukarıdaki örnekler biçiminde ele almak ve kullanmak mümkün. Tabii burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar içerisinde isimden önce gelmesidir.