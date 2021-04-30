İngilizce dolap ne demek? Dolap kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Dolap kelimesine karşılık pek çok kelime İngilizcede yer almaktadır. Türkçede sadece dolap kelimesi her tür dolabı kapsar. Bu bakımdan İngilizce bu kelimede çok çeşitlidir. Bu yüzden de okunuşu ya da yazılışı bakımdan oldukça problem teşkil edebilir. Yine de dolap kelimesinin İngilizce karşılığı vardır.

İngilizce Dolap Ne Demek?

Dolap kelimesinin pek çok anlamı olabilmektedir. Fakat kelime anlamı olarak tam çevirisi 'cabinet' olacaktır. Cabinet ismi anlamı olarak zaten Türkçede var olan kabin kelimesine yakındır. Kabin de dolaba benzer. İki si de kapalıdır. Buradan türeyen cabinet kelimesi dolap anlamında kullanılabilir.

Bir diğer dolap anlamına gelen kelime de closet olacaktır. İngilizce close kapalı anlamına gelmektedir. Aynı mantıkla closet de close kelimesinden gelmiştir. Hem closet hem de cabinet dolap anlamına gelmektedir.

Dolap Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Cabinet ya da closet kelimeleri okunduğu gibi yazılmaz. İngilizce okunduğu gibi yazılan bir dil değildir. Yazımı da bu yüzden biraz zor olabilmektedir. Doğru yazımı küçük harflerle cabinet ve closet olacaktır.

Dolap Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Cabinet kelimesinin okunuşu kabinet şeklindedir. En sonra harf olan t çok vurgulu şekilde okunmaz. Closet kelimesi de kloset şeklinde okunur.

Dolap Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Cabinet derken n ve t harfi arasındaki e harfi çok vurgulu olunmaz. Daha çok kabınt gibi okunur. Closet kelimesi için de bu durum geçerlidir. Sessiz harfler bu kelimelerde çok vurgulu şekilde okunmamalıdır.