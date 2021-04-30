İngilizce doğum günü ne demek? Doğum günü kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce kelimelerin günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Hatta öyle ki Türkçe konuşmaların içerisinde bile İngilizce kelimelere rastlanmaktadır. Doğum günü kutlamalarında da İngilizce olarak doğum günü kutlaması oldukça yaygın olarak rastlanmakta olan bir durumdur. Doğum günü kelimesinin İngilizce de yazılışı, okunuşu ve söylenişi de farklılık gösterebilmektedir.

İngilizce Doğum Günü Ne Demek?

Günümüzde tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan diller arasında İngilizce yer almaktadır. İngilizce de doğum günü birthday şeklinde ifade edilmektedir. İngilizce olarak doğum günü kelimesi birthday kelimesi ile anlatılmaktadır. Ancak doğum günü kutlaması ise daha farklı bir şekilde söylenmektedir. Bir kişiye doğum gün kutlu olsun demek için ise Happy birthday to you demeniz gerekmektedir.

Doğum Günü Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce kelimelerin hem yazılışı hem de okunuşları farklılık gösterebilmektedir. Doğum günü anlamına gelen İngilizce sözcük ise birthday şeklinde ifade edilebilir. Yazılışı ise '' birtday '' şeklinde olmaktadır. Her İngilizce kelimenin yazılışı ve okunuşu farklılık gösterebilmektedir.

Doğum Günü Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Doğum günü kelimesinin İngilizce olarak okunuşu ise börthdey şeklinde olmaktadır. Kelimenin yazılışı ve okunuşunda oluşan farklılık dikkate alınarak okunmalıdır. İngilizce kelimeler yazıldığı gibi okunmayan kelimelerdendir. Bu yüzden de okunuşu farklılık göstermektedir. Birthday şeklinde yazılan doğum günü kelimesinin okunuşu börthdey şeklindedir.

Doğum Günü Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce kelimelerin okunuşları ve söylenişleri farklılık göstermektedir. Doğum günü kelimesinin söylenişinde de aksanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Türkçe doğum günü kelimesinin İngilizce söylenişi de börthdey olarak söylenebilir. Siz de konuşma dili içerisinde bulunan kelimelerin nasıl söylendiğine dair bilgi sahibi olarak en iyi şekilde kullanabilirsiniz.