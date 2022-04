İngilizce Do Does Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Olumlu ve olumsuz ile beraber aynı zamanda soru kalıp cümlesi olarak do ve does yardımcı fiilleri değerlendirilir. Aynı zamanda simple present tense kipi ile beraber, geniş zaman şeklinde cümlede kullanılır. Günlük yaşamın en önemli kalıpları içerisinde geldiğini ifade etmek mümkündür.

İngilizce Do Does Kullanımı Örnekleri

İngilizce dilbilgisi olarak en önemli yapılar içerisinde do ve does gelmektedir. Kelime anlamı üzerinden bakıldığı zaman ise Türkçe üzerinden ‘yapmak’ şeklinde karşılık bulur. Gün içerisinde gerçekleşecek herhangi bir olay veya durumu yapmak biçiminde ifade edilebilir. Aynı zamanda bu iki yardımcı fiil simple present tense, yani geniş zaman olarak kip üzerinden kullanılır. Tabii burada olumlu ve olumsuz ile beraber soru cümlesi öne çıkarken, farklı biçimlerde değerlendirilir. Genel kullanım örnekleri kapsamında belli bir cümle söylemek mümkün;

- I do it

- She does it

Bu şekilde yukarıda verilen cümlede olduğu gibi olumlu ile beraber olumsuz veya soru biçiminde de ele alınabilir.

İngilizce Do Does Olumlu Cümleleri ile Konu Anlatımı

Özellikle günlük yaşamda yardımcı fiil olarak do ve does kelime grupları kalıpları olumlu şekilde yaygın kullanılır. Çünkü belli bir olayı yapmak konusunda en önemli yardımcı fiildir. Kullanım açısından ise geniş zaman üzerinden bu zaman kipi ile cümle içerisinde değerlendirilir.

I do love dogs

She does want to work as a scientist

They do their homeworks

Bu şekilde yukarıda öne çıkan kelimeler ile beraber olumlu biçimde geniş zaman üzerinden değerlendirilebilir. Burada dikkat edildiği gibi kişi zamirine bağlı olarak do ve does kullanılır. Bunlar içerisinde, ‘I, we, they’ üzerinden, ‘do’ kullanılır. Aynı şekilde, ‘He, she, it’ olduğu zaman ise, ‘does’ kalıbı bir adım öne çıkar.

İngilizce Do Does Olumsuz Cümleleri ile Konu Anlatımı

Olumlu cümleler ile beraber aynı zamanda do ve does yardımcı fiilleri olumsuz şeklinde de değerlendirilebilir. Böyle durumlarda olumsuz cümle kalıpları için bilindiği üzere, ‘not’ sözcüğü kullanır. Ancak cümlede kısaltma olarak değerlendirildiği için daha, ‘doesn’t ya da don’t’’ biçiminde ele alınır.

I don’t like this people

She doesn’t likes fruit

Bu şekilde görüldüğü gibi yukarıdaki örnek cümlelerde olduğu şekilde olumsuz biçimde ele alınabilir. Tabii kişi zamirine çok dikkat etmek gerekmektedir. Böylece buna bağlı olarak do ve does yardımcı fiilleri geniş zaman üzerinden kip olarak ele alınır. Genelde ise cümle içerisinde kullanımı ile beraber öne çıkan bir kalıp olduklarını söylemek mümkün.

İngilizce Do Does Soru Cümleleri ile Konu Anlatımı

Söz konusu soru cümleleri olduğu zaman olumlu ya da olumsuz cümlelere göre farklı bir konumda ele alınır. Bu doğrultuda doğu ve does kelimeleri soru cümlelerinde cümlenin başına gelir.

Do you like mantı?

Does he likes mantı?

Görüldüğü gibi bu sefer do ve does yardımcı fiilleri cümlenin başına geldi. Böylece bir soru olarak kişi zamiri üzerinden sorular yöneltildi. Tabii bu kalıplar tamamen geniş zamanı anlatmaktadır. Bu doğrultuda bir eylemi gerçekleştirmek ya da bir eylemi gerçekleştirmemek şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkündür. İngilizcede en yaygın olarak kullanılan günlük yardımcı fiiller içerisinde gelir.