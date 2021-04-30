İngilizce dil ne demek? Dil kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Okunuşu ve yazılışı farklı olduğu için İngilizce öğrenirken dikkat edilmelidir. Bunun için birçok teknik mevcuttur. Özellikle seslerin okunuşu ve yazılışı arasındaki fark dil öğrenme seviyeniz arttıkça gelişecektir.

İngilizce Dil Ne Demek?

İngilizce Dil vücudumuzun bölümleri konusu içinde öğretilmektedir. Türkçede dil kelimesinin iki anlamı vardır. Biri ağzımızın içindeki organımız, diğeri ise konuştuğumuz Türkçe anlamındadır. Fakat yabancılarda bu sözcük eş anlamlı değildir. İngilizcede Dil 'tongue' demektir.

Dil Kelimesinin İngilizce Yazılışı Nasıldır?

İngilizcede bir kelimenin yazılışını bilmek oldukça önemlidir. Çünkü kelimelerin yazılışını bilmek özellikle İngilizce için dil öğrenmeye olan hakimiyeti artırır. Dil kelimesi İngilizcede 'tongue' olarak yazılır. Eğer çoğul yazmak istenirse sona İngilizce çoğul eki olan s getirilir. Böylece tongues olarak kelimeyi çoğul yapmış oluruz.

Dil Kelimesinin İngilizce Okunuşu Nasıldır?

Türkçeden farklı olarak İngilizce yazıldığı gibi okunmaz. Bu yüzden bu konu çok önemlidir. Ve özellikle İngilizceyi yeni öğrenen için benzer sesleri çıkarmak ilk etapta zordur. 'təNG' şeklinde okunmaktadır. Kelimeyi bir kaç kez tekrarladıkça daha kolay okunacaktır.

Dil Kelimesinin İngilizce Söylenişi Nasıldır?

Dil kelimesiniz İngilizcesi olan tongue ise yeni duyanlar için okuması biraz zor gelebilir. İngilizce söyleyişteki en önemli nokta kelimenin çıkardığı sesleri bilmektir. Tongue kelimesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sondaki ou sesi yerine NG sesi çıkmasıdır.