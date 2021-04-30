İngilizce denetim masası ne demek? Denetim masası kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Denetim masasının İngilizce çevirisi birebir değildir. Yani masa anlamına gelen desk kelime içerisinde yer almaz. Birebir çeviri yapılmaz. Bunun yerine panel anlamına gelen Türkçede de kullanılan panel kelimesi kullanılır.

İngilizce Denetim Masası Ne Demek?

Bilgisayarlardaki denetim masasının tam karşılığı control paneldir. Denetim kontrol anlamına gelir. Bu yüzden kontrol kelimesinin tam karşılığı da benzerdir. Control panel de panelin masa karşılığında kullanılır. Denetim masası anlam olarak tam olarak İngilizcede control paneldir.

Denetim Masası Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Denetim masası anlamına gelen control panel yazım bakımından kolaydır. Bunu ilk sebebi Türkçede herkesin kullandığı kontrol kelimesinin ilk harfinin değiştirilmesindendir. İlk baştaki k harfi c ile değiştirilerek ilk kelime olan control yazılır. Arından ikinci kelime olan panel de Türkçede sık sık kullanılır. İngilizcede de tamamen aynı şekilde yazıldığından tam olarak control panel olarak yazılabilir.

Denetim Masası Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Okunuşu bakımından da control kıntrol şeklinde okunuruz. Türkçedeki gibi okunmaz. K harfinden sonra görünmez bir ı sesi telaffuz edilir. İlk kelime kıntrol şeklinde okunur. İkinci kelime olan paneli söylenişi basittir. Çünkü zaten herkesin aşina olduğu bir kelimedir.

Denetim Masası Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Panel kelimesi doğrudan yazıldığı gibi okunur. Panel kelimesi hali hazırda Türkçede de kullanılır. Bu bakımdan hemen hemen herkes çok kolay bir şekilde panel kelimesini telaffuz edebilir. Tüm kelimenin telaffuzu da kıntrol panel şeklinde söylenmelidir.