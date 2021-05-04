İngilizce CV nasıl hazırlanır? İngilizce CV hazırlama siteleri

Günümüzde iş hayatına yapılan başvurular cv olarak adlandırılan özgeçmiş ile yapılmaktadır. İş arayan kişilerin eğitim bilgilerini, kariyer geçmişlerini ve gelecek iş hayatlarından ipuçları veren bir özet belgedir. İngilizce “curriculum vitae” kelimelerinin kısaltması olan cv hayatınızın hikayesi anlamına gelir. İş ilanlarına başvuru yapmak ve kendi özgeçmişinizi tanıtmaya yarar. Artık yerli ya da yabancı olsun çoğu şirket İngilizce cv istemektedir. Özellikle çok uluslu bir firmaya başvuru yapılıyorsa İngilizce cv göndermek oldukça önem arz etmektedir.

İngilizce CV Nasıl Hazırlanır?

Hazırlanan cv hangi dilde olursa olsun dikkat edilmesi gereken temel noktalar vardır. İngilizce cv hazırlarken ilk olarak doğru format bulunmalıdır. Doğru seçilmiş bir format yüzlerce cv arasından sizi ön plana çıkaracaktır. Hazırlanan cv'ye başlık ile başlanmalı, bu başlık isim ve soy isim olabilir. Bu sayede isminiz akılda kalıcı olacaktır.

Sonra ise “Contact Information” başlığı altında iletişim bilgileri eklenmelidir, böylelikle size ulaşılması daha kolay olacaktır. Daha sonra “Personal Profile” başlığı altında kendinizi anlatan kısa bir yazı yazabilirsiniz. Sırası ile "Education" başlığı ile eğitim bilgileri, "Work Experiences” başlığı ile de sahip olunan iş tecrübeleri eklenmelidir. Bu şekilde sahip olunan beceriler ve alınan sertifika ve kurslar da var ise eklenmelidir. Hangi alanda kendinizi daha çok ön plana çıkarıyorsanız o başlık üst kısımlara yazılmalıdır. Örneğin iş tecrübeleriniz çok ise bu başlığı daha üste taşıyabilirsiniz.

İngilizce CV Hazırlarken Bilinmesi Gereken İpuçları Nelerdir?

Öncelikle İngilizce cv hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli şey gramer kurallarına uymaktır. Hatalı bir yazım ve yanlış kullanılan kelimeler ile daha en baştan her şeyi olumsuz göstermek istemezsiniz değil mi? Çoğu kişi yapılan gramer hatalarından dolayı ona bir şans vermeden elenmektedir. Özenli kelimeler seçilerek ve imla kurallarına uyularak yazılmış bir cv sizin bu işe ne kadar önem verdiğinizi de gösterecektir.

İngilizce cv hazırlarken kesinlikle ön yazı eklenmelidir. "Cover Letter" olarak adlandırılan bu kısımda işverenin sizi seçmesi için olumlu özellikler sunabilirsiniz. Hazırlanan bu ön yazı kısmında uzun ve karışık cümleler kurulmamalıdır. Bunun yerine sizi ön plana çıkaran kısa ama iddialı cümleler çok uygun olacaktır.

Hazırladığınız cv'ye ilgi alanlarınızı ve becerilerinizi ekleyin. Bunu yaparken de basit cümleler kurmak yerine güçlü fiiller seçerek güçlü cümleler kurun. Hem okuyanın dikkatini çekecek hem de İngilizce seviyeniz güçlü gözükecektir.

Ve mutlaka cv'ye fotoğraf eklenmelidir. Yurtdışında cv2'ler incelenirken fotoğraf olup olmadığına dikkat edilmektedir. Bazı şirketler özellikle fotoğraf içeren cv istemektedirler. Bu nedenle siz de hazırladığınız cv'ye mutlaka uygun bir fotoğrafınızı eklemeyi unutmayın. Bu sizi mutlaka ön plana çıkaracaktır.

İngilizce CV Hazırlama Siteleri

İngilizce cv hazırlamak için pek çok site bulunmaktadır. Aralarında ücretli ve ücretsiz siteler mevcuttur. Dilerseniz bir uygulamadan hazırlayabilirsiniz. Kendinize uygun formatta ve işlevde olan bir uygulamayı aşağıdaki listeyi inceleyerek seçebilirsiniz. Daha farklı seçenekler de mevcuttur. Aşağıda yazanlar en çok kullanılan İngilizce cv hazırlama uygulamalardır. Tabi ki bunlar dışında en baştan kendinizde bir cv olulşturabilirsiniz.

Your CV Builder.

Cake Resume.

Resume Genius.

Resumonk.

Visual CV.

Novoresume.

ResumUp.

Canva.

Enhancv

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