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Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:19 | Son Güncelleme:

İngilizce cümlenin öğeleri ve basit kolay cümle kurma konu anlatımı

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İngilizce cümlenin öğeleri ve basit kolay cümle kurma konu anlatımı

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de cümlenin ögeleri türlere ayrılır. Noun, İsim yani Özne demektir. Eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğini belirtir. Türkçe karşılığı fiil olan Verb ise yapılan eylemi tanımlamak için kullanılır. I, She, He, They, You ise Pronouns / Zamir anlamına gelir. İngilizcede cümlenin ögeleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Cümlenin diğer ögeleri ise şunlardır: Adjective (Sıfat) - Conjunction (Bağlaç) ve Time Adverb (Zaman zarfı)

İngilizce Cümlenin Ögeleri

 Noun / İsim

 İsim ve şehir isimleri özel addır ve İngilizce karşılığı Noun'dur. Eylemi kimin yaptığını belirttiği için ''Özne'' olarak tanımlanır.

 Örnek Cümleler:

 1- Yeşim (Noun) is preparing for the exam intensely.

 Yeşim, yoğun bir şekilde sınava hazırlanıyor.

 2- Ali (Noun) did not come to today's meeting.

 Ali, bugünkü toplantıya gelmedi.

 Zamir / Pronouns

 Zamirler isimlerin yerine kullanılır ve cümlenin başında yer alır.

 Örnek Cümleler:

1- They (Pronouns) moved here last week.

 Onlar buraya geçen hafta taşındı.

 2- She asked me to give you this letter.

 O sana bu mektubu vermemi rica etti.

 Sıfat / Adjective

 Sıfatlar öznenin ya da nesnenin niceliğini / niteliğini belirten kelimelerdir.

 Nicelik Sıfatları ve Örnek Cümleler:

 I asked her many (nicelik sıfatı) questions but she couldn't answer any of them.

 Ona birçok soru sordum fakat hiçbirini cevaplayamadı.

 I just bought a few (nicelik sıfatı) pens.

 Sadece birkaç tane kalem aldım.

 Nitelik Sıfatları ve Örnek Cümleler:

 Do you know that blue-eyed (nitelik sıfatı) man?

 Şu mavi gözlü adamı tanıyor musun?

 I rented a small (nitelik sıfatı) room.

 Küçük bir oda kiraladım.

 Fiil / Verb

 Eylem adıyla da bilinen fiiller, cümlenin temel ögelerinden biridir. Bazı cümleler sadece Özne + Yüklem ile kurulur.

 Örnek Cümleler:

 He went.

 He: O - Özne

 Went: Gitti - Fiil

 Ali spoke.

 Ali: İsim / Özne (Noun)

 Spoke: Konuştu / Fiil

İngilizce Basit / Kolay Cümle Kurma

 1- İngilizcede Özne / Zamir genellikle cümlenin başında yer alır.

 Örnek Cümleler:

 1- Aslı plays volleyball.(Özne başta)

 Aslı voleybol oynar.

 2- He is tidy and hardworking.

 O düzenli ve çalışkan biri.

 3- She cleared this place.

 Buraları o temizledi.

 Türkçeden farklı olarak İngilizcede özneden sonra nesne değil yüklem gelir. Basit cümleler Özne + Yüklem + Nesne şeklinde kurulur.

 Örnek Cümleler:

 1- My father repaired the leg of the table.

 My father: Babam - Özne

 Repaired: Tamir Etti - Fiil

 Lef of the table: Masanın ayağını. - Belirtili nesne.

 2- My sister threw the old stuff.

 My sister: Kız kardeşim - Özne

 Threw: Attı - Fiil

 The old stuff - Eskimiş eşyalar - Belirtili nesne

 Cümlede zaman zarfı olduğunda ise cümle yapısı şu şekilde olur.

 Özne + Fiil + Nesne + Zaman zarfı

 Örnek Cümleler:

 1- I've been waiting for the bus for twenty minutes.

I: Ben - Özne

 Have Been Waiting: Bekliyorum - Fiil

 Bus - Otobüs - Nesne

 For twently minutes - Yirmi dakikadır - Zaman zarfı

 2- She wants to go on vacation as soon as possible.

She: O - Özne

 Wants to go: Gitmek istiyor - Fiil

 Vacation - Tatil - Belirtisiz Nesne

 As Soon As Possible - Bir an önce - Zaman Zarfı

 Not -1- Cümlenin yapısına göre zaman zarfı cümlenin başında olabilir.

 Today do yourself a favor and go for a walk.

 Today: Bugün - Zaman Zarfı

 Do: Yap - Fiil

 Favor: İyilik - Nesne

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