İngilizce cümlenin öğeleri ve basit kolay cümle kurma konu anlatımı

Cümlenin diğer ögeleri ise şunlardır: Adjective (Sıfat) - Conjunction (Bağlaç) ve Time Adverb (Zaman zarfı)

İngilizce Cümlenin Ögeleri

Noun / İsim

İsim ve şehir isimleri özel addır ve İngilizce karşılığı Noun'dur. Eylemi kimin yaptığını belirttiği için ''Özne'' olarak tanımlanır.

Örnek Cümleler:

1- Yeşim (Noun) is preparing for the exam intensely.

Yeşim, yoğun bir şekilde sınava hazırlanıyor.

2- Ali (Noun) did not come to today's meeting.

Ali, bugünkü toplantıya gelmedi.

Zamir / Pronouns

Zamirler isimlerin yerine kullanılır ve cümlenin başında yer alır.

Örnek Cümleler:

1- They (Pronouns) moved here last week.

Onlar buraya geçen hafta taşındı.

2- She asked me to give you this letter.

O sana bu mektubu vermemi rica etti.

Sıfat / Adjective

Sıfatlar öznenin ya da nesnenin niceliğini / niteliğini belirten kelimelerdir.

Nicelik Sıfatları ve Örnek Cümleler:

I asked her many (nicelik sıfatı) questions but she couldn't answer any of them.

Ona birçok soru sordum fakat hiçbirini cevaplayamadı.

I just bought a few (nicelik sıfatı) pens.

Sadece birkaç tane kalem aldım.

Nitelik Sıfatları ve Örnek Cümleler:

Do you know that blue-eyed (nitelik sıfatı) man?

Şu mavi gözlü adamı tanıyor musun?

I rented a small (nitelik sıfatı) room.

Küçük bir oda kiraladım.

Fiil / Verb

Eylem adıyla da bilinen fiiller, cümlenin temel ögelerinden biridir. Bazı cümleler sadece Özne + Yüklem ile kurulur.

Örnek Cümleler:

He went.

He: O - Özne

Went: Gitti - Fiil

Ali spoke.

Ali: İsim / Özne (Noun)

Spoke: Konuştu / Fiil

İngilizce Basit / Kolay Cümle Kurma

1- İngilizcede Özne / Zamir genellikle cümlenin başında yer alır.

Örnek Cümleler:

1- Aslı plays volleyball.(Özne başta)

Aslı voleybol oynar.

2- He is tidy and hardworking.

O düzenli ve çalışkan biri.

3- She cleared this place.

Buraları o temizledi.

Türkçeden farklı olarak İngilizcede özneden sonra nesne değil yüklem gelir. Basit cümleler Özne + Yüklem + Nesne şeklinde kurulur.

Örnek Cümleler:

1- My father repaired the leg of the table.

My father: Babam - Özne

Repaired: Tamir Etti - Fiil

Lef of the table: Masanın ayağını. - Belirtili nesne.

2- My sister threw the old stuff.

My sister: Kız kardeşim - Özne

Threw: Attı - Fiil

The old stuff - Eskimiş eşyalar - Belirtili nesne

Cümlede zaman zarfı olduğunda ise cümle yapısı şu şekilde olur.

Özne + Fiil + Nesne + Zaman zarfı

Örnek Cümleler:

1- I've been waiting for the bus for twenty minutes.

I: Ben - Özne

Have Been Waiting: Bekliyorum - Fiil

Bus - Otobüs - Nesne

For twently minutes - Yirmi dakikadır - Zaman zarfı

2- She wants to go on vacation as soon as possible.

She: O - Özne

Wants to go: Gitmek istiyor - Fiil

Vacation - Tatil - Belirtisiz Nesne

As Soon As Possible - Bir an önce - Zaman Zarfı

Not -1- Cümlenin yapısına göre zaman zarfı cümlenin başında olabilir.

Today do yourself a favor and go for a walk.

Today: Bugün - Zaman Zarfı

Do: Yap - Fiil

Favor: İyilik - Nesne