İngilizce cümlenin öğeleri ve basit kolay cümle kurma konu anlatımı
Türkçede olduğu gibi İngilizcede de cümlenin ögeleri türlere ayrılır. Noun, İsim yani Özne demektir. Eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğini belirtir. Türkçe karşılığı fiil olan Verb ise yapılan eylemi tanımlamak için kullanılır. I, She, He, They, You ise Pronouns / Zamir anlamına gelir. İngilizcede cümlenin ögeleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Cümlenin diğer ögeleri ise şunlardır: Adjective (Sıfat) - Conjunction (Bağlaç) ve Time Adverb (Zaman zarfı)
İngilizce Cümlenin Ögeleri
Noun / İsim
İsim ve şehir isimleri özel addır ve İngilizce karşılığı Noun'dur. Eylemi kimin yaptığını belirttiği için ''Özne'' olarak tanımlanır.
Örnek Cümleler:
1- Yeşim (Noun) is preparing for the exam intensely.
Yeşim, yoğun bir şekilde sınava hazırlanıyor.
2- Ali (Noun) did not come to today's meeting.
Ali, bugünkü toplantıya gelmedi.
Zamir / Pronouns
Zamirler isimlerin yerine kullanılır ve cümlenin başında yer alır.
Örnek Cümleler:
1- They (Pronouns) moved here last week.
Onlar buraya geçen hafta taşındı.
2- She asked me to give you this letter.
O sana bu mektubu vermemi rica etti.
Sıfat / Adjective
Sıfatlar öznenin ya da nesnenin niceliğini / niteliğini belirten kelimelerdir.
Nicelik Sıfatları ve Örnek Cümleler:
I asked her many (nicelik sıfatı) questions but she couldn't answer any of them.
Ona birçok soru sordum fakat hiçbirini cevaplayamadı.
I just bought a few (nicelik sıfatı) pens.
Sadece birkaç tane kalem aldım.
Nitelik Sıfatları ve Örnek Cümleler:
Do you know that blue-eyed (nitelik sıfatı) man?
Şu mavi gözlü adamı tanıyor musun?
I rented a small (nitelik sıfatı) room.
Küçük bir oda kiraladım.
Fiil / Verb
Eylem adıyla da bilinen fiiller, cümlenin temel ögelerinden biridir. Bazı cümleler sadece Özne + Yüklem ile kurulur.
Örnek Cümleler:
He went.
He: O - Özne
Went: Gitti - Fiil
Ali spoke.
Ali: İsim / Özne (Noun)
Spoke: Konuştu / Fiil
İngilizce Basit / Kolay Cümle Kurma
1- İngilizcede Özne / Zamir genellikle cümlenin başında yer alır.
Örnek Cümleler:
1- Aslı plays volleyball.(Özne başta)
Aslı voleybol oynar.
2- He is tidy and hardworking.
O düzenli ve çalışkan biri.
3- She cleared this place.
Buraları o temizledi.
Türkçeden farklı olarak İngilizcede özneden sonra nesne değil yüklem gelir. Basit cümleler Özne + Yüklem + Nesne şeklinde kurulur.
Örnek Cümleler:
1- My father repaired the leg of the table.
My father: Babam - Özne
Repaired: Tamir Etti - Fiil
Lef of the table: Masanın ayağını. - Belirtili nesne.
2- My sister threw the old stuff.
My sister: Kız kardeşim - Özne
Threw: Attı - Fiil
The old stuff - Eskimiş eşyalar - Belirtili nesne
Cümlede zaman zarfı olduğunda ise cümle yapısı şu şekilde olur.
Özne + Fiil + Nesne + Zaman zarfı
Örnek Cümleler:
1- I've been waiting for the bus for twenty minutes.
I: Ben - Özne
Have Been Waiting: Bekliyorum - Fiil
Bus - Otobüs - Nesne
For twently minutes - Yirmi dakikadır - Zaman zarfı
2- She wants to go on vacation as soon as possible.
She: O - Özne
Wants to go: Gitmek istiyor - Fiil
Vacation - Tatil - Belirtisiz Nesne
As Soon As Possible - Bir an önce - Zaman Zarfı
Not -1- Cümlenin yapısına göre zaman zarfı cümlenin başında olabilir.
Today do yourself a favor and go for a walk.
Today: Bugün - Zaman Zarfı
Do: Yap - Fiil
Favor: İyilik - Nesne