İngilizce cumartesi ne demek? Cumartesi kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce dilini her yaşta öğrenme şansınız vardır. Kaç yaşında olursanız olun dil öğrenmenin bir zararı olmaz. Dünyanın her yerinde geçerli olan dil ise İngilizcedir. Neredeyse her kelimenin İngilizce anlamı vardır. Günlerin İngilizcesini merak edenlerin sayısı da çoktur.

İngilizce Cumartesi Ne Demek?

Günlerin İngilizcesini merak eden çok fazla insan vardır. Günler en kolay öğrenilen İngilizce kelimelerdir. Cumartesi günü ise saturday kelimesi ile ifade edilmektedir. İngilizce metinlerde sıkça göreceğiniz saturday kelimesi Türkçe olarak cumartesi anlamındadır. Cumartesi ile alakalı İngilizce bir kelime yazacaksınız bu kelimeyi cümle içerisinde saturday olarak yazabilirsiniz.

Cumartesi Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Cumartesi kelimesinin yazılışı saturday şeklindedir. Saturday yazılan bir kelimeyi gördüğünüz zaman cumartesi anlamına geldiğini bilmelisiniz.

Cumartesi Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Kelimelerin İngilizcesini öğrenirken okunuşuna da dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu sayede daha düzgün şekilde İngilizce öğrenmiş olursunuz. Günlerin İngilizcesini öğrendikten sonra artık bir daha unutmazsınız. Saturday kelimesini satuhdey olarak okuyabilirsiniz.

Cumartesi Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Cumartesi kelimesi saturday şeklinde yazılmaktadır. Söylenişi ise sa - tuh - dey şeklindedir. İngilizce kelimelerin söylenişini doğru bir şekilde telaffuz etmek oldukça önemlidir. Bu yüzden İngilizce öğrenirken detaylara mutlaka dikkat ederek çalışmalısınız. Detaylı ve dikkatli şekilde çalışırsanız kısa zamanda İngilizce konuşmaya başlarsınız.

Cumartesi kelimesiyle alakalı örnek cümle:

İngilizcesi: I will go to the cinema on Saturday with my friends.

Türkçe Anlamı: Arkadaşlarımla beraber cumartesi günü sinemaya gideceğim.