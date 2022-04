İngilizce Comperative - Superlative Adjectives (Karşılaştırma Ve Üstünlük Sıfatları) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce öğrenmek belirli bir süreç istemektedir. Çünkü dilimizde var olan her kelimenin İngilizce olarak bir karşılığı bulunur. Bunlara sıfatlarda dahildir. Tıpkı bizim dilimizde olduğu gibi karşılaştırma ve üstünlük sıfatları bulunmaktadır. Bu sıfatlar bazen eklerle yapılabiliro9ken bazen tamamen kelimeyi değiştirmektedir. İncelenen örnekler ile zamanla öğrenmek mümkündür.

İngilizce Comperative - Superlative Adjectives ( Karşılaştırma ve Üstünlük Sıfatları) Örnekleri

İngilizce de birçok karşılaştırma ve üstünlük sıfatları bulunur. Bu sıfatlar aslında isim sıfatların ek alması ile ya da tamamen değişime uğraması ile oluşmaktadır. Karşılaştırma ve üstünlük sıfatlarını öğrenebilmek için mutlaka sıfatların ilk hallerine de bakılmalıdır. Çünkü karşılaştırma ve üstünlük sıfatları, sıfatın esas halinden gelir. Bizde bu yüzden sizler için ilk olarak sıfatların ilk hallerini ve comparative adjectives yani karşılaştırma sıfatı olarak nasıl kullanıldığını aşağıda liste halinde sıraladık;

-Hot> Hotter

-Expensive> More Expensive

-Cold> Colder

-Comfortable> More Comfortable

-Good> Better

-Well> Better

-Bad> Worse

-Far> Further

-Much, Muny> More

-Little> Less

-Old> Elder

-Old> Older

-Tall> Taller

-Fat> Fatter

-Big> Bigger

-Sat> Satter

-Happy> Happier

-Simple> Simpler

-Busy> Busier

-Tilted> More Tilted

-Fashion> More Fashionable

-Modern> More Modern

-Beautiful> More Beautiful

-Popular> More Popular

-Colorful> More Colorful

-Attractive> More Attractive

-Useful> More Useful

-Nice> Nicer

-Cheap> Cheaper

Şimdi de sıfatların superlative adjectives yani üstünlük sıfatı hallerini birlikte öğrenelim;

-Hot> Hottest

-Expensive> Most Expensive

-Cold> Coldest

-Comfortable> Most Comfortable

-Good> Best

-Well> Best

-Bad> Worst

-Far> Furthers

-Much, Muny > Most

-Little> Least

-Old> Eldest

-Old> Oldest

-Tall> -Tallest

-Fat> Fattest

-Big> Biggest

-Sad> Saddest

-Happy> Happiest

-Simple> Simplest

-Busy> Busiest

-Tilted> Most Tilted

-Fashion> Most Fashionable

-Modern> Most Modern

-Beautiful> Most Beautiful

-Popular> Most Popular

-Colorful> Most Colorful

-Attractive> Most Attractive

-Useful> Most Useful

-Nice> Nicest

-Cheap> Cheapest

İngilizce Comperative ve Superlative Adjectives Cümleleri ile Konu Anlatımı

İngilizce, karşılaştırma ve üstünlük sıfatları comperative ve superlative adjectives olarak ifade edilmektedir. Bu başlıklar altında yer alan sıfatları öğrendikten sonra bu sıfatlar ile cümle kurabilmek için cümle yapıları da öğrenilmelidir. Burada comperative cümle sıralaması şu şekilde olmalıdır;

Subject + Verb + Adjective + Than + Object

Özne + Fiil + Sıfat + Than Kelimesi + Nesne

Bu cümle yapısını bir kaç cümle örneği ile inceleyelim.

-Ayşe is shorter than Emir.

- A dog is faster than a turtle.

-That telephone is bigger than this one.

-My sister is more beautiful all women.

-Sally is more popular than her.

Superlative cümle sıralaması şu şekildedir;

Subject + Verb + The + Adjective + Object

Özne + Fiil + The kelimesi + sıfat + Nesne

Bu cümle yapısını bir kaç cümle örneği ile inceleyelim;

-It is the biggest library in our school.

-She is the shortest in our family.

- He is the funniest person in the world.

-I was the hapiest man.

-Healt is the most important thing.

-You are the best person in this life.