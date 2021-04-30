İngilizce cin ne demek? Cin kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçe karşılık olarak cin kelimesi adına özellikle bir kelime yaygın olarak değerlendirilir. Ancak aynı zamanda bu kelime için artı bir kelime daha ön plana çıkıyor. Amaca uygun olarak her iki kelimeyi de değerlendirmek ve ele almak mümkün.

İngilizce Cin Ne Demek?

Dini açıdan ele alındığı için cin kelimesi İngilizcede kültürel açıdan değişkenlik gösterir. Yani farklı varlıkları ifade ettiği için, bu konuda İngilizcede değişik kelimeler ön plana çıkar. Ancak özellikle 2 tane kelime günlük yaşamda daha fazla kullanılır. Bunlardan biri cin kelimesine karşılık olarak, ‘Demon,’ sözcüğüdür. Diğeri ise yine cin kelimesi adına, ‘Goblin,’ şeklinde ifade edilir.

Cin Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Cin kelimesinin İngilizce yazılışı iki farklı kelime ile ele alınır. Bu bağlamda genel olarak Türkçe karşılığı olarak,’Demon’ kelimesi daha fazla kullanılmaktadır. Ancak aynı zamanda değişik yerlerde amaca göre cin kelimesi adına, ‘Goblin,’ kelimesi de kullanılmaktadır. Özellikle goblin kelimesi filmlerde bazı varlıklara karşı yaygın değerlendirilir.

Cin Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Her ne kadar cin kelimesinin Türkçe üzerinden İngilizce karşılığı olarak iki farklı kelime kullanılsa dahi, ruhani varlıklar oldukları için bir kelime daha fazla öne çıkıyor. Bu bağlamda cin kelimesi adına, ‘Demon’ sözcüğü değerlendirilir ve okunuş açısından, ‘Diimın’ biçiminde ele almak ve ifade etmek mümkün.

Cin Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce üzerinden cin kelimesi ele alındığı zaman özellikle İblis olarak değerlendirilir. Bu bağlamda İngilizce karşılık olarak söyleniş açısından, ‘Diimın’ ifadesi ele alınabilir ve günlük yaşam içerisinde değerlendirilir.