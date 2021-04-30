İngilizce çerçeve ne demek? Çerçeve kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Çerçeve günlük yaşamda ev ya da iş yerleri ile beraber birçok farklı yerde resimleri tutan yapılardır. Bu sebepten dolayı günlük hayatta farklı nedenlerden dolayı mutlaka tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir.

İngilizce Çerçeve Ne Demek?

İngilizce çerçeve kelimesi, ‘Frame’ sözcüğü üzerinden ifade edilir. Bu konuda farklı modellerde ve şekillerdeki her türlü çerçeve için bu kelimeyi kullanmak mümkün. Günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde bir çerçeve ifade edilmek istendiğinde, İngilizce karşılığı olarak bu kelime ön plana çıkmaktadır.

Çerçeve Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Çerçeve kelimesinin İngilizce yazılışı, ‘Frame’ sözcüğüdür. Özellikle yeni İngilizce öğrenenler için bu kelimenin mutlaka akılda kalması gerekir. Bunun nedeni ise öğrenim esnasında mutlaka tek başına veya cümle içerisinde herhangi bir yerde karşılaşmaktır. Aynı zamanda günlük yaşamda yine herhangi bir yerde bu kelime ile karşılaşmak mümkün.

Çerçeve Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Çerçeve kelimesinin İngilizce okunuşu en merak edilen sözcükler içerisinde yer alır. Çünkü özellikle İngilizcede yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu bağlamda kelimenin İngilizce okunuşu, ‘freym’ biçiminde ele alınmaktadır. Bu şekilde kolayca okuyabilir ve farklı yerlerde ifade edebilirsiniz.

Çerçeve Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizcede en kolay ifade edilebilen ve söylenebilen kelimeler içerisinde çerçeve sözcüğünün karşılığı geliyor. Bu açıdan ele alındığı vakit çerçeve kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘freym’ biçiminde Türkçe üzerinden ele alınabilir. Birkaç kez pratik yapmak ile beraber amaca uygun olarak tek başına veya başka cümleler ile rahatlıkla kullanmak mümkün.