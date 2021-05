İngilizce biyografi nasıl yazılır? İngilizce biyografi yazılırken dikkat edilecekler

Her edebi türde olduğu gibi biyografide de belli başlı kurallar mevcuttur. Bir düşünce yazısı olan biyografik eserlerde, yazar öznel (subjective) değil nesnel (objective) bir dil kullanmalı. Okurların kafasında soru işareti doğuracağı için, kesinliği tam olarak bilinemeyen bilgilere yer verilmemelidir. Biyografi yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir diğeri de kronolojik sıradır. Kişinin doğumundan ölümüne kadar olan süreç, kronolojik sıralamayla okurlara sunulmalıdır.

İngilizce Biyografi Nasıl Yazılır?

1- Biyografi kişinin doğum tarihi ile başlamalıdır.

Örneğin:

Poet Fuzuli was born in 1494.

Şair Fuzuli 1494 yılında doğdu.

2- Eğer net olarak biliniyorsa doğum yılı yerine doğrum tarihi yazılmalıdır.

Basketball player Michael Jordan was born the 17th of February, 1963.

Basketbolcu Michael Jordan 17 Şubat 1963 tarihinde doğdu.

3- Tarih yazarken dikkat edilmesi gerekenler:

Biyografik eserler birer düşünce yazısıdır ve ciddi bir üslupla yazılmalıdır. Doğum tarihi başta olmak üzere tüm tarihler resmi yazışmalardaki gibi yazılmalıdır.

Örnekler:

1.A- 17 Sept (Yanlış. Çünkü yıl belirtilmemiş)

1.B.- 17 September 1963 (Yanlış çünkü sadece günlüklerde ve mektuplarda tarih böyle atılır.

1.C- 17 th of February, 1963 (Doğru)

4- Biyografisi yazılan kişinin doğum yeri biliniyorsa doğrum tarihi ile birlikte aynı cümle içerisinde yazılabilir.

Örnekler:

1.A- Fuzuli was born in 1494 in Karbala, Iraq.

Fuzuli 1494 yılında Irak'ın Kerbela şehrinde doğdu.

1.B- Orhan Veli Kanık was born in 1913 in Beykoz.

Orhan Veli Kanık, 1913 yılında Beykoz'da doğdu.

5- Biyografik eserlerde kişinin başarıları, aldığı ödüller ve hayatındaki önemli olaylar kronolojik bir sırayla yazılmalıdır.

Örneğin:

1.A- Jose Saramago's first book, The Land of Sin, came out in 1947.

Jose Saramago'nun ilk kitabı Günah Ülkesi 1947 yılında çıktı.

1.B- In the following years, the author also wrote books in the genre of poems and stories.

Yazar sonraki yıllarda şiir ve öykü türünde de kitaplar yazdı.

1.C- Jose Saramago won the Nobel Prize in 1998.

Jose Saramago 1998 yılında Nobel Ödülünü kazandı.

1.D- The author passed away 18th of June, 2010.

Yazar 18 Haziran 2010 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

İngilizce Biyografi Yazılırken Dikkat Edilecekler

Biyografi yazmadan önce mutlaka araştırma yapılmalı, yaşam öyküsü yazılacak kişinin hayatına dair bilgi sahibi olunmalıdır. Bilgileri toplarken tek bir kaynak yerine farklı kaynaklardan faydalanmaya dikkat edilmelidir. Bunun dışında İngilizce biyografi yazılırken özen gösterilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir.

1- Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalı:

Örneğin, bir cümlenin içerisinde aynı anlama gelen sözcüklere yer verilmemelidir.

The name of the first work she wrote and penned is Hidden Sin

Yukarıdaki cümlede hem wrote hem de penned kelimeleri kullanılmış. Wrote ''yazmak'' ve ''penned'' kaleme almak demektir. Bu kelimeler eş anlamlı olduğu için sadece bir tanesinin kullanılması yeterlidir.

2- Öznel yargılardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır:

Biyografide öznel yargılar içeren şu kelimeler ve söz grupları kullanılmamalıdır:

As for me / As far as i am concerned - Bence

In my opinion - Bana göre

In my judgment - Bana kalırsa

In my humble opinion - Benim düşünceme göre.

3- Biyografilerde kesinlik bildirmeyen ifadelere yer verilmemelidir.

Maybe / Possibly - Belki

Off Chanece / Perhaps - Bir İhtimal