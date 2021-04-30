İngilizce bisiklet ne demek? Bisiklet kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Bisiklet aşağı yukarı İngilizce yazılışı üzerinden de belli bir miktar Türkçeye benzer. Tabii bazı sesli harfler dışarıda kalır ve bu sebepten dolayı zorlanma durumun yaşanabilir. Ancak zaman içerisinde alışkanlık haline gelince bisiklet sözcüğünün İngilizce karşılığı rahatça yazmak ve okumak mümkündür.

İngilizce Bisiklet Ne Demek?

Bisiklet İngilizce karşılığı olarak, ‘bicycle’ bir şekilde yazılmakta ve ifade edilmektedir. Bütün farklı bisiklet modelleri için ortak şekilde bu kelime yaygın olarak kullanılır. Hatta İngilizcede tek kelime olarak dile getirmek mümkün. Çünkü hangi dil olursa olsun önemli olan günlük yaşamda kullanılan kelimedir.

Bisiklet Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Bisiklet kelimesinin İngilizce yazılışı günümüzde yaygın olarak, ‘bicycle’ biçiminde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Amaca uygun olarak tek başına ya da cümle içerisinde bisiklet ifade edilmek istendiğinde, bu kelimeyi kullanmak mümkündür.

Bisiklet Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Ulaşım aracı olarak en sağlıklı ve en çok kullanılan araçlar içerisinde bisiklet gelir. Küçükten büyüğe herkesin kullandığı bisiklet için aynı zamanda İngilizce karşılık olarak belli bir kelime kullanılır. Ancak özellikle söz konusu İngilizce olduğu zaman bisiklet sözcüğünün yazılışı ile okunuşu birbirinden oldukça farklılık gösterir. Bu bağlamda okunuş açısından, ‘baysıkıl’ ifadesini ele almak mümkün.

Bisiklet Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Hem okunuşu hem de yazılış açısından bisiklet kelimesi pek çok kişiye zor gelebilir. Ancak zaman içerisinde söyleniş tam olarak anlaşıldıktan sonra kolay gelir. Bu konuda bisiklet kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘baysıkıl’ biçiminde ele alınmaktadır.