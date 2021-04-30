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Sözlük
Haber Giriş: 30.04.2021 - 04:02 | Son Güncelleme:

İngilizce benim hocam ne demek? Benim hocam kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

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İngilizce benim hocam ne demek? Benim hocam kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcede belli başlı bazı kalıplar bulunur ve bu kalıplar günlük yaşamda kullanılır. Bunlar içerisinde benim hocam Türkçesinin de bir karşılığı yer almaktadır. Peki, İngilizce benim hocam ne demek? Benim hocam kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi konusunda merak edilenler.

İngilizcede belli başlı bazı kelime ve kelime grupları günlük yaşamda çok fazla kullanılır. Bunlar içerisinde özellikle öğrenciler açısından benim hocam kelimesinin İngilizce karşılığı büyük öneme sahiptir. Pek çok kişi ve aynı zamanda öğrenciler bu kelimenin karşılığını internet üzerinden araştırıyor.

 İngilizce Benim Hocam Ne Demek?

 Öğrencilerin özellikle en çok merak ettiği İngilizce kelime ve kelime grupları içerisinde benim hocam karşılığı geliyor. Bu doğrultuda öğretmenler için kullanılabilecek ve günlük yaşamda değerlendirilecek benim hocam Türkçesinin karşılığı, ‘My teacher,’ kelime grubudur. Diğer bir ifadeyle şu şekilde yazmak mümkün;

 Benim hocam = My teacher

 Bu şekilde amaca uygun olarak günlük yaşamda birçok farklı yerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.

Benim Hocam Kelimesinin İngilizce Yazılışı

 İngilizcedeki kelimeleri büyük bir çoğunluğunun mutlaka Türkçe karşılığı bulunur. Özellikle bazı kelime ve kelime grupları yaygın olduğu için çok fazla merak edilir. Bunlar içerisinde olan benim hocam kelime grubunun İngilizce karşılığı, ‘My teacher,’ olarak öne çıkıyor.

 Benim Hocam Kelimesinin İngilizce Okunuşu

 Yazılışı kadar İngilizceye çeviren kelimelerin okunuşu bir o kadar önemlidir. O yüzden kelime grupları içerisinde benim hocam kelimesinin de İngilizceyi karşılanıp gündelik yaşamda nasıl söyleneceği merak ediliyor. Türkçe üzerinden çevirmek gerekirse benim hocam kelime grubu için, ‘May tiçır,’ şeklinde ifade etmek mümkün.

 Benim Hocam Kelimesinin İngilizce Söylenişi

 Benim hocam kelimesinin Türkçe karşılığı ile beraber İngilizce söylenişi açısından, ‘May tiçır,’ biçiminde ifade edilebilir. Bu şekilde günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde kullanmak mümkündür.

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