İngilizce Be Able To Ne Zaman Kullanılır? Be Able To Kullanımı Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede çok sık karşılaştığımız kalıplardan birisi de ''Be able to'' kalıbıdır. Özellikle İngilizce konuşma da büyük önem taşıyan ''Be able to'' kalıbının bilinmesi çok önemlidir.

İngilizce ''Be Able To'' Ne Zaman Kullanılır?

İngilizce dilinde ''Be able to'' kalıbı en sık karşılaşılan kalıplardan birisidir. Genellikle ''can ve could'' yerine kullanılmaktadır. Cümle içerisinde bu kalıp gücümüz yettiğince, yapabildiğimiz şeyleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

''Be able to'' kalıbı pek çok kaynakta karşımıza modal konusu içinde yer almaktadır. Bunun sebebi ''can ve could'' kalıbının birer modal olmasıdır. Aynı zaman da ''Be able to'' ile aynı anlama gelmesi de bunun sebeplerinden birisidir. Fakat bu kalıplar aynı anlama gelseler de dil bilgisi kurallarına göre farklı zamanlarda kullanılır. ''Can ve could'' geçmiş zaman ve şimdiki zamanda yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanılmaktadır. ''Be able to'' kalıbı ise her zaman ile birlikte kullanılan ve yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanılmaktadır.

''Be able to'' yapısı Türkçeye çevrildiği zaman ''-ebilmek, -abilmek'' anlamlarına geldiğini görmekteyiz. Cümle içerisinde yeteneklerden veya yapabildiğimiz şeylerden bahsederken bu kalıp kullanılmaktadır. Kullanım açısından ise her tense ile kullanılmasından dolayı oldukça kolaydır.

''Be able to'' yapısında bulunan ''be'' olmak anlamına gelmektedir. ''Be cümle içerisinde her zaman kullanılmaz. Özellikle ''be'' cümle içinde ''am, is, are'' veya ''was, were'' olarak kullanılmaktadır. Yapıda bulunan ''Be able to'' ifadesi ise aynı şekilde cümle içerisinde kalmaktadır. ''Able'' kelimesinin anlamından gelen yapabilmek ve ebilmek anlamını cümleye katar. Cümle içerisinde ise şu şekilde kullanılmaktadır:

- Subject (özne) + be + able + infinitive (mastar)

Be Able To Kullanımı Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede her dilde olduğu gibi farklı zaman kalıpları bulunmaktadır. Bazı kalıplar cümle içerisinde hangi zamandan bahsediliyor ise o kalıpta kullanılır. ''Be able to'' kalıbında ise bu geçerli değildir. Bu kalıp her zaman diliminde aynı şekilde kullanılmaktadır. ''I will be able to, I was able to veya I had been able to gibi farklı zaman kalıplarında bu şekilde kullanabilirsiniz.

''Be able to'' Dilimizde ''ebilmek, abilmek'' anlamlarına gelmektedir. Bu yapı can ve geçmiş zaman hali olan could ile benzer bir anlama sahiptir. Buna şu şekilde bir örnek verebiliriz:

- She is not able to move her arm: O kolunu oynatamıyor.

- She can not move her arm: O kolunu oynatamıyor.

Görüldüğü gibi ''Be able to'' kalıbı ile can kalıbı cümlede aynı anlamı katmaktadır. Fakat can genellikle zamanla kazanılmış yapabilirlik veya yetenekler de kullanılır. ''Be able to'' kalıbı ise geçici ya da belirli yetenek ve yapabilirlik veya yeteneksizlik durumlarında kullanılmaktadır.

''Be able to'' kalıbı cümle içerisinde olumlu bir şekilde kullanılacak ise ''not'' eki getirilmeden oluşturulması gerekir. ''Be able to'' kalıbının olumlu örnek cümleleri şu şekildedir:

- You will be able to drive a car when you get older: Büyüdüğünde araba süreceksin.

''Be able to'' yapısı ile olumsuz bir cümle oluştururken ise ''be'' kısmına ve yardımcı fiile not eklenmesi gerekir. Bu sayede negatif bir cümle haline getirilebilir. Buna örnek şu şekilde verebiliriz:

- I wasn't able to come to your birthday I had an emergency call from my office: Sana yardım edemedim çünkü iş yerimden acil bir telefon almıştım.