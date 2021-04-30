İngilizce baykuş ne demek? Baykuş kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi
Baykuş, kuşlar aleminin ilginç türlerinden biridir. İri gözleri, başını 270 derece çevirmesiyle kendine has bir özelliği vardır. Türkçe olarak baykuş olarak seslendirilen bu hayvan farklı dillerde farklı şekilde adlandırılıyor. Dünyada en yaygın dillerden biri olan İngilizcede farklı şekilde çağrılıyor. Baykuş kelimesinin İngilizce olarak nasıl çağrıldığını öğrenip, günlük hayatınızda doğru şekilde kullanabilirsiniz. Baykuş kelimesinin İngilizce nasıl yazıldığını, okunduğunu, söylendiğini sizler için derledik.
İngilizcede kelimeler, Türkçedeki gibi yazıldıkları gibi okunmazlar. İngilizce baykuş "owl" şeklinde yazılır. Fakat "owl" olarak okunmaz.
İngilizce Baykuş Ne Demek?
Türkçede olduğu gibi İngilizce dilinde de bütün hayvanlara bir isim verilmiştir. Türkçede baykuş olarak çağrılan kuş, İngilizce olarak farklı şekilde çağrılıyor. Baykuş, İngilizcede "owl" olarak biliniyor. Owl, İngilizcede baykuşların genel adıdır. Çeşitlerine ve cinslerine bağlı olarak çeşitli şekillerde adlandırılıyorlar. Örnek verecek olursak;
Short-eared owl: ak baykuş (bataklık baykuşu)
Tawny owl : alaca baykuş
Scops owl :cüce baykuş
Tengmalm's owl : paçalı baykuş
Long-eared owl : tepeli baykuş olarak farklı isimleri bulunuyor.
Night owl : İngilizce bir deyimdir. Gece boyu ayakta duran, uyumayan insanlar için kullanılır. "Gece kuşu" anlamına geliyor.
Baykuş Kelimesinin İngilizce Yazılışı
Baykuş kelimesi İngilizce olarak "owl" olarak yazılıyor. Cümle içinde özne olarak kullanılıyorsa baş harfi büyük yazılıyor. Yardımcı öge olarak kullanıldığında baş harfi küçük yazılıyor.
*Owl can see in the dark. - Baykuş karanlıkta görebilir.
* I saw an owl in the tree. - Ağaçta bir baykuş gördüm.
Baykuş Kelimesinin İngilizce Okunuşu
İngilizcede kelimeler yazıldıkları gibi okunmazlar. Bu nedenle "owl" kelimesi de yazıldığı gibi okunmaz. "Owl" kelimesinin okunuşu "awl" şeklindedir.
Baykuş Kelimesinin İngilizce Söylenişi
Baykuş kelimesi, İngilizce "owl" olarak yazılır, "awl" şeklinde okunur. Okunuşunda "a" sözcüğünü biraz uzatıp, tam "a" olarak değil, "ea" karışımı şeklinde söylüyorsunuz.