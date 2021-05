İngilizce aylar - İngilizce ay isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizce ayları, biriyle tanışırken ona yaşınızı söylediğiniz sırada, randevularınızı düzenlediğinizde ya da bir konuşma esnasında sohbetinizde geçirebilme olasılığınız çok yüksektir.

İngilizce Ayları Öğrenme Kolaylığı

Herhangi bir dili öğrenirken kendinizi başarılı bir şekilde ifade edebilmek istiyorsanız, en başta kelime dağarcığınızı geliştirmeniz gerekmektedir. Bunu yaparken telaffuzların da üzerinde durmalısınız. Pek çok kişi İngilizce biliyor olmasına rağmen konuşmaktan çekiniyor. Bu durum yanlış telaffuz kullanımından kaynaklanıyor. Tabi ki telaffuz konusunda üstün bir başarı göstermeniz düşündüğünüz kadar önemli değil. Nasıl ki yabancılar Türkçe konuşurken telaffuzda değil daha çok derdini anlatabilmeye odaklanıyorsa, aynı durum sizin için de geçerlidir.

Telaffuz konusunda duyduğunuz endişe hem öğrenmenizi hem de konuşmanızı engellemektedir. İngilizce konuşmaktan ya da yanlış telaffuz etmekten korkmayın. Yazıldığı gibi okunmayan kelimelerde zorlanmanız oldukça normal bir durum. Sonuçta İngilizce bu konuda bizim dilimizden oldukça farklıdır. Alışmanız da doğal olarak zaman alacaktır. Tabi bu zaman aralığında telaffuzunuz iyileşene kadar konuşmaktan çekinmemelisiniz.

İngilizce Ayların Yazımı ve Okunuşu

İngilizce öğrenirken zaman kavramlarını bilmek gerekmektedir. Nasıl ki kendi dilinizi kullanırken zaman kavramlarına sık sık değiniyorsanız, aynı şey başka dillerde de söz konusudur. Konuşma esnasında bu kelimelere ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Aylar toplamda on iki tanedir. Bu on iki ayı ezberlemek de oldukça basittir. İngilizce kelimelerin yapı bakımından birbirine benzer olması da işinizi kolaylaştıracaktır.

Ayların İngilizce yazılışı yapı bakımından Türkçeye de biraz benzer. İngilizce ayların yazılışı ve okunuşu;

Ocak – January (Cenueri)

Şubat – February (Februeri)

Mart – March (Març)

Nisan – April (Eprıl)

Mayıs – May (Mey)

Haziran – June (Cun)

Temmuz – July (Culay)

Ağustos – August (Ougıst)

Eylül – September (Septembır)

Ekim – October (Oktobır)

Kasım – November (Novembır)

Aralık – December (Disembır)

İngilizce Mantığı

İngilizce ayların adlarını öğrendikten sonra bu dilde bir sonraki seviyeye yaklaşmış olursunuz. Tabi ki sadece ayları öğrenmek yetmez. Aynı zamanda gün, yıl ve diğer zaman kavramlarını da ezberlemeniz gerekmektedir. Böylece bu kelimeleri konuşmalarınızda rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz. Zaman içerikli ifadeler kullanmak yabancı insanlarla iletişiminizi de güçlendirecektir.

Söz konusu İngilizce dili olduğunda yabancılarla ve özellikle ana dili İngilizce olan kişilerle konuşmaktan çekinmeyin. Ana dili İngilizce olan ve akıcı şekilde İngilizce konuşan kişiler sizin dil öğrenmenize büyük katkı sağlar. Pek çok kişi İngilizce konuşamadığında karşısındaki kişinin kendisini ayıplayacağından korkar. Fakat bu durum her ne kadar bizlerin arasında böyle görülse de aynı şey yabancı insanlar için geçerli değildir.

Onlar sizin bu dili bilmediğinizin ve öğrenmeye çalıştığınızın farkındalar. Nasıl ki söz konusu Türkçe olduğunda aynı akıcı konuşmayı sergileyemiyorlarsa, sizin için de aynı şey geçerlidir. Hatta yabancılara ait konuşma sitelerine girerek ya da gerçekten dil öğrenmeye ve sohbete dayalı açılan siteleri keşfederek başka insanlarla konuşabilir ve İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Ayları İçeren Örnek Cümleler

Yabancı dili öğrenmenin en temel yollarından biri de pratik yapmak ve öğrendiğiniz kelimeleri cümle içerisinde kullanmaktır. Bu kelimelerin hafızanızda kalıcı hale gelmesi için, günlük hayatta kullanabileceğiniz cümleleri sürekli tekrar edebilirsiniz. Örneğin;

What month is it? (Hangi aydayız?)

It is January (Ocak ayındayız)