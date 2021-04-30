İngilizce ay ne demek? Ay kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcede en çok merak edilen ve öğrenilmek istenen kelimeler içerisinde ay sözcüğünün karşılığı gelir. Çünkü tek başına ya da cümle kurarken genel olarak belli başlı bazı durumlar karşısında yaygın değerlendirilir.

İngilizce Ay Ne Demek?

Ay kelimesi İngilizcede en çok merak edilen ve öğrenilmek istenen sözcükler arasında gelir. Bu bağlamda ay kelimesinin karşılığı, ‘Moon’ şeklinde ifade edilmektedir. Gezegenler ya da ay ile ilgili herhangi bir cümle kurmak istendiğinde, bu kelime okunuşu ve yazılışı açısından değerlendirilir. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.

Ay Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Ay kelimesinin İngilizce yazılışı ‘Moon’ olarak öne çıkıyor. Üstelik İngilizce içerisinde en kolay öğrenilen ve kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Böylece amaca uygun olarak farklı yerlerde bu kelimeyi kullanırken, özellikle İngilizce öğrenme aşamasında yaygın değerlendirilir.

Ay Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Özellikle okuma döneminde geçen pek çok kişi için ay kelimesinin okunuşu oldukça önemlidir. Bu hem öğrenciler için hem de yetişkinler adına öne çıkıyor. Böylece ay kelimesinin İngilizce okunuşu olarak ‘muun’ ifadesi söylenebilir. Bu bağlamda ‘u’ harfini uzatarak ay kelimesinin İngilizce karşılığını kullanabilirsiniz.

Ay Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Ay kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘muun’ bitiminde Türkçe üzerinden ele alınır. Bilindiği üzere İngilizce içerisinde kelimeler okunuşu ve yazılışı bakımından değişkenlik gösterir. Ay kelimesi içinde Türkçe üzerinden bu telaffuzu ele alarak gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Özellikle yeni İngilizce öğrenmeye başlayan kişiler için önemli bir kelime olarak öne çıkıyor.