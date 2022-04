İngilizce As Well As Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

As well as, diğer bağlaçlar gibi olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir.

İngilizce As Well As Kullanımı Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

A- Olumlu Cümlelerde As Well As Kullanımı

Öznenin iki farklı eylemi yapabildiğini ya da iki ayrı yeteneğe sahip olduğunu anlatmak için as well as bağlacı kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Fuzuli wrote poems as well as Turkish and Persian.

Fuzuli hem Türkçe hem de Farsça şiirler yazmıştır.

2- My mother is watching TV as well as sorting the beans.

Annem bir yandan televizyon izleyip bir yandan fasulyeleri ayıklıyor.

3- The famous musician can play as well as the electric guitar and the piano.

Ünlü müzisyen hem elektro gitar hem de piyano çalabiliyor.

4- Sometimes I worked as well as night and day shifts to earn more.

Bazen daha fazla kazanabilmek için hem gece hem de gündüz vardiyasında çalışıyordum.

5- The author has written many works in the genre of as well as novels and short stories.

Yazar hem roman hem de öykü türünde birçok eser kaleme aldı.

6- My shoulders hurt as well as waist.

Hem omuzlarım hem de belim ağrıyor.

7- İlayda takes ballet as well as tango courses.

İlayda hem bale hem de tang kursuna gidiyor.

8- She is very successful as well as very humble.

O hem çok başarılı hem de çok alçakgönüllü biri.

Not: Öznenin birbiriyle çelişen eylemlerini belirtmek için de as well as bağlacı kullanılır.

Örnekler.

1- He is unfair as well as trying to get on top.

Hem haksız hem de üste çıkmaya çalışıyor.

2- She is a liar as well as a prude about honesty.

Hem yalancı hem de dürüstlük üstüne ahkam kesiyor.

3- You say you're tired ass well ass you still want to travel.

Hem yoruldum diyorsun hem de hala gezmek istiyorsun.

Olumsuz Cümlelerde As Well As Kullanımı

1- I can't babysit you as well as her.

Hem sana hem de ona bakıcılık yapamam.

2- She doesn't like horror movies, as well as she doesn't like thrillers and detective movies.

O korku filmi sevmediği gibi gerilim ve polisiye filmlerini de pek sevmiyor.

3- She doesn't drink tea, as well as she doesn't drink much coffee either.

O çay içmediği gibi kahve de pek tüketmiyor.

4- He hasn't been studying as well as reading a lot of books lately.

Son zamanlarda ders çalışmadığı gibi çok fazla kitap da okumuyor.

Soru Cümlelerinde As Well As Kullanımı

Soru cümlelerinde de as well as iki fiilin arasında yer alır ve yan cümleleri birbirini bağlar.

1- How can someone be so ignorant as well as yet so arrogant?

Bir insan, nasıl hem bu kadar cahil hem de bu kadar ukala olabilir?

2- Does she speak Russian as well as Spanish?

O hem Rusça hem de İspanyolca mı biliyor?

3- Do you study as well as and work?