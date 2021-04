İngilizce arı ne demek? Arı kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce öğrenmek için bolca kelime öğrenmeniz ve telaffuzlara dikkat etmeniz gereklidir. Bu sayede İngilizceyi doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun İngilizce öğrenmekten geri durmayın. Dil öğrenmek size her zaman artı katacak bir durumdur. Bu yüzden İngilizce kelimeleri iyice öğrenmeye çalışın.

İngilizce Arı Ne Demek?

Doğada bulunan hayvanların İngilizcesini merak eden çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bunlardan biriside çevremizde sıkça gördüğümüz arılardır. Arının İngilizce anlamı ise bee olarak bilinmektedir. Bee kelimesinin yer aldığı cümleler mutlaka arı ile alakalıdır. Ayrıca bee kelimesini herhangi bir yerde duyarsanız aklınıza arı gelmelidir. Arı kelimesini İngilizce söylemek isteyenler bee demelidir. Bee diyerek arı demiş olursunuz.

Arı Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce dilinde farklı kurallar vardır. Bu kurallar Türkçeden farklı olarak İngilizceye uygun olan kurallardır. Arı kelimesini İngilizce yazmak isteyenler bu kelimeyi bee şeklinde yazabilir. Bee dışında farklı şekillerde yazmanız mümkün değildir. Her nerede olursa olsun arı kelimesi İngilizce olarak bee şeklinde yazılır. Bee şeklinde yazan bir kelime görürseniz arı aklınıza gelmelidir.

Arı Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce kelimeler kendine has bir şekilde okunmaktadır. Bu kapsamda arı kelimesi ‘bi’ şeklinde okunmaktadır.

Arı Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Arı kelimesini bee şeklinde yazabilirsiniz. Ancak bu kelimenin söylenişi ‘bi’ şeklindedir.

Arı İle Alakalı Örnek Cümle:

İngilizce Cümle: While playing ball with my friends in the school yard, my friend bee stung.

Türkçe anlamı: Okul bahçesinde arkadaşlarımla top oynarken arkadaşımı arı soktu.