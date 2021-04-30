İngilizce araba ne demek? Araba kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce öğrenmek isteyen insanlara birçok öneri verilmektedir. Bunların başında günlük hayatımızda yeri büyük olan konuları veya kelimeleri öğrenmektir. Bundan dolayı araba kelimesinin İngilizce karşılığını bilmek gerekir.

İngilizce Araba Ne Demek?

İngilizcede araba kelimesi oldukça sık kullanılmaktadır. Buna ek olarak bilinmesi şarttır. Bunun birkaç nedeni vardır. İlk nedeni araba kelimesinin günlük hayatta sık sık kullanılmasıdır. İkinci nedeni ise yurt dışından araba ithal eden bir ülkeyiz Bu yüzden araba kelimesinin İngilizcesi ile sık sık karşılaşırız. Araba İngilizce olarak 'car' şeklinde yazılır.

Araba Kelimesinin İngilizce Yazılışı Nasıldır?

Araba kelimesi İngilizce olarak car şeklinde yazılmaktadır. Yazılışı kısa, anlaşılır ve oldukça akılda kalıcıdır. Eğer çoğullaştırılmak istenirse cars şeklinde yazılmalıdır. Bu şekilde sonuna eklenen 's' harfi -lar eki olan çoğulluğu katacaktır.

Araba Kelimesinin İngilizce Okunuşu Nasıldır?

İngilizce olarak en dikkat edilmesi gereken şey kelimelerin okunuş şeklidir. Fonetik alfabedeki harflerin okunuşunu bilmek işleri kolaylaştırır. Çünkü bazı harfler Türkçede yer almadığından başlarda zorluk çekilmesi mümkündür. Car kelimesi 'kär' şeklinde okunmaktadır.

Araba Kelimesinin İngilizce Söylenişi Nasıldır?

İngilizce ve Türkçe telaffuz olarak farklı olsalar bile car kelimesi söyleşi itibariyle çok zor değildir. Car kelimesinin başındaki c harfi Türkçedeki gibi okunmaz. Daha çok k sesi çıkarmalısınız. Ortadaki a harfi ise ä şeklinde daha çok uzatılmalıdır.