İngilizce alfabe - İngilizce harfler ve okunuşları konu anlatımı

İngilizce dilinin alfabesi, her bir harfin küçük ve büyük harflerini kapsayarak toplamda 26 harftir. Bunlardan 21 tanesi sessiz, 5 tanesi de sesli harf olarak belirlenmiştir.

İngilizce Alfabe

İngilizce dilinde kullanılan alfabenin diğer Avrupa dillerinde olduğu gibi fotenik işaretleri bulunmamaktadır. Bu yüzden Türk diline ve alfabesine hakim olan insanlar, İngilizce alfabesini öğrenmekte bir problem yaşamaz aksine diğer alfabelere nazaran daha kolay kavrayabilirler.

İngilizce alfabesi 21 sessiz ve 5 sesli harf olmak üzere toplamda 26 harften oluşmaktadır. Sırası ise Türk alfabesi ile benzerlik göstermektedir. Bu alfabeler arasındaki farklardan biri q, w ve x harflerinin İngilizce alfabede yer almasıdır. Ayrıca İngilizce alfabede Türkçede olduğu gibi ç, ğ, ö, ş, ı ve ü harfleri bulunmaz.

İngilizce Alfabe Okunuş Mantığı

İngilizce alfabeyi ilk olduğunuzda size biraz karışık gelebilir. Her bir harf için örnek kelimeler kullanılmaktadır. Alfabeyi ezberlemenin en kolay yolu ise şarkısını ezberlemek olabilir. Bu alfabe 26 harften ibaret olsa dahi 44 farklı ses kullanımına imkan verir. Örnek vermek gerekirse;

C harfi ile;

l Cat (kedi) - ket

l City (şehir) – siti

l Chair (sandalye) – çeyır

E harfi ile;

l Egg (yumurta) - eg

l Eye (göz) - ay

l Eat (yemek) – iit

G harfi ile;

l Gate (kapı) - geyt

l General (genel) - cenerıl

I harfi ile;

l I (ben) ay

l ice (buz) - ays

l important (önemli) – importınt

Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz üzre bazı harfler kelime kapsamında farklı harflerle okunmaktadır. Bu konu biraz karışık gelebilir. Fakat bir harfin nasıl okunduğu sonrasında gelen harfler ve hecelerle alakalıdır. Örneğin, c harfinin ardından h geldiğinde bu harf ç olarak okunabilir. Fakat bu kural bazı kelimelerde geçerli değildir. Örneğin;

l Character (karakter) - kerektır diye okunurken champion (şampiyon) - Çempiyın şeklinde okunmaktadır.

Yani her bir harf farklı harflerin sesleri ile okunmaktadır. Bu farklılıklardan kimisi bazı kurallar çerçevesinde gerçekleşse dahi bazıları yalnızca bir istisnadır. Bu istisnalar ise kelimelerin kökeninden yani farklı dillere uzanmasından kaynaklıdır. Fakat bu durum gözünüzü korkutmasın. Zaman içerisinde tekrarlamalar yaparak ezberleyebilirsiniz.

İngilizce Alfabe Farklılıkları

Pek çok ülkede kullanılan bir dil olmasına rağmen İngilizcenin temeli İngiliz İngilizcesine ve Amerikan İngilizcesine dayanır. Bu durumda hangisini öğrendiğinize bağlı olarak kelimelerin ve bazı harflerin okunuşu değişmektedir. Ülkemizde genel olarak İngiliz İngilizcesi öğretilmektedir.

Diğer yandan İngilizce ile Türkçe alfabeler arasındaki farklardan biri de "i" harfidir. Bizim dilimizde i harfi büyük ve küçük olmak üzere İ ve yine büyük ve küçük olmak üzere I olarak kullanılırken, İngilizce de küçük i, büyük I olarak kullanılmaktadır. Örneğin;

l Institute (enstitü) - institute

l Insect (böcek) – insect

İngilizce de en dikkat çeken ve dikkat edilmesi de gereken nokta, birinci tekil kişi zamiri olarak kullanılan "ben" kelimesidir. Bu kelime her zaman büyük harf kullanılarak yazılır ve I şeklindedir. Herhangi bir cümle içerisinde gördüğünüz I aslında "ben" anlamına gelmektedir.

l I am sorry - Üzgünüm.

l Do you know what I study? - Ne çalıştığımı biliyor musun?

İngilizce Alfabe Ve Harflerin Okunuşu

İngilizce harfler tek başınayken okunduklarında her birinin farklı okunuşları vardır. Örneğin;

l Gizem - G-I-Z-E-M harfleri tek tek okunduğunda “ci-ay-zed-i-em” şeklindedir.

İngilizce alfabenin genel kavramasını yaptıktan sonra gelelim yazılışlarına ve okunuşlarına;