İngilizce aile tanıtma cümleleri nelerdir? İngilizce aile bireyleri konu anlatımı

İçinde kuzen, büyük anne ve büyük babanın olduğu ailelere ise geniş aile denir. Geniş Ailenin İngilizce karşılığı ''Family size'' ve ''Extended family''dir.

İngilizce Aile Bireyleri

Anne / Mother

Mother kelimesi dışında, ''Mom'', ''Mam'' ve ''Mammy'' kelimeleri de anne anlamına gelir.

Örnek cümleler:

1- My mom always wanted me to be a teacher like her.

Annem her zaman kendisi gibi öğretmen olmamı istedi.

2- I was finally able to meet his mother.

Sonunda annesiyle tanışabildim.

Baba / Father

Pater ve Newell Post sözcükleri de baba manasına gelir. Günlük konuşmalarda ise ''Pa'' kısaltması kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- I bought a tie and a shirt for my pater on his birthday.

Babama doğum gününde kravat ve gömlek aldım.

2- How old is your dad?

Baban kaç yaşında?

Kız Kardeş / Sister

İngilizcede kız kardeş için sister, abla içinse ''older sister'' kelimeleri kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- My sister wants to be a ballerina when she grows up.

Kız kardeşim büyüyünce balerin olmak istiyor.

2- We must be quiet because my older sister is studying.

Ablam ders çalıştığı için sessiz olmalıyız.

Erkek Kardeş / Brother

Bizden yaşça küçük erkek kardeşler için ''little brother'' kelimesi kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- You have to help your brother with his lessons.

Erkek kardeşine derslerinde yardımcı olmalısın.

2- My little brother will start the third grade this year.

Küçük erkek kardeşim bu yıl üçüncü sınıfa başlayacak.

Diğer Aile Bireyleri ve Türkçe Karşılıkları

Büyük anne - Grandmother / Grandma

Büyük baba - Grandfather / Granddad

Oğul - Son / Boy / Cadet

Kız Çocuk - Daughter ya da Female Child

Kuzen - Cousin

Eş - Wife / Husband

İngilizce Aile Tanıtma Cümleleri

Ailemizi tanıtırken öncelikli olarak isimlerini söylememiz gerekir.

Örnek Cümleler:

1- My mother's name is Hülya.

Annemin adı Hülya.

2- My older sister's name is Nihan.

Ablamın adı Nihan.

Birinin ailesi hakkında bilgi almak istediğimizde genelde şu soru kalıplarından birini kullanırız:

1- How many people are in your family?

Ailenizde kaç kişi var?

2- Do you have any older brothers or sisters?

Hiç ablan ya da erkek kardeşin var mı?

3- Do you live with your family?

Ailen ile birlikte mi yaşıyorsun?

4- Where does your family live?

Ailen nerede yaşıyor?

5- What does your parents do?

Anne baban ne iş yapıyor?

Aile üyelerinin yaşını söylemek için iki farklı cümle kalıbı kullanılabilir.

1- My mother is fifty seven years old.

Annem elli yedi yaşında.

2- My mother was born in 1963.

Annem 1963 yılında doğdu.

Ailedekilerin Mesleklerini Söyleme

Örnek Cümleler:

1- My father has been a hairdresser for ten years.

Babam on yıldır kuaförlük yapıyor.

2- My sister works in the human resources department of a company.

Ablam bir şirketin insan kaynakları bölümünde çalışıyor.

3- My mother is a cook.

Annem aşçıdır.

4- My brother started working in a paper mill after graduation.

Abim mezun olduktan sonra bir kağıt fabrikasında işe başladı.