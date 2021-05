İngilizce adres nasıl yazılır? İngilizce adres yazma tarifi ve örnekleri konu anlatımı

İngilizce öğrenirken en sık karşılaşılan durumlardan biri de sohbet esnasında verilen adrestir. Yalnızca evinizin adresi değil, herhangi bir yerin, bir kafenin ya da restoranın ne kadar iyi olduğunu anlatırken de adres vermeniz gerekecektir.

İngilizce Adres Tarifi Ederken

Kendi ülkenizde dahi gezerken bir turist size herhangi bir yerin adresiniz sorabilir. Ona "bilmiyorum" demek ya da yanlış bir adrese yönlendirmek hoş olmayacaktır. Bu yüzden İngilizce adres verme kalıplarını iyi öğrenmek gerekmektedir. Yalnızca ülkenizde karşılaştığınız turistlere adres tarifi yapmak değil, aynı zamanda sizde yurt dışında herhangi bir yere gittiğinizde sokaklarda kaybolmamak için adres öğrenmeli ve tarif edilen adrese gidebilmelisiniz.

İngilizce adres tariflerinde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Bunları uyguladığınızda sohbetlerinizde akıcı bir diyalog kurabilirsiniz. Yani adres taleplerinizi sorabilir, verilen adresi kavrayabilir ya da adres verirken doğru biçimde karşınızdaki kişiyi yönlendirebilirsiniz.

İngilizce Adres Tarif Etmenin Püf Noktaları

Öncelikle adres sorma ve adres verme gibi cümlelerin İngilizcesini söylerken sadelikten yana olun ve gereksiz kelimelerden kaçının. İlk ipucu adres sorma ile ilgili cümledir. Genelde adres sormadan önce birine "Afedersiniz" ya da "Pardon bakar mısınız?" gibi cümlelerle yaklaşırsınız. Bu cümlelerin İngilizce karşılığı ise "Excuse me" cümlesidir. Daha sonra sormak istediğiniz adres için örneğin;

l How can I get to the bus station? - Otobüs durağına nasıl ulaşabilirim?

l How can I go to the train station? - Tren istasyonuna nasıl gidebilirim?

İngilizcede adres sormak için kullanılan iki cümle yukarıda sıraladıklarımızdır. Daha çok ikinci cümle kalıbı kullanılmaktadır. Eğer yakın bir alanda bir yer arıyorsanız o halde;

l Is there a pharmacy nearby? - Yakınlarda bir eczane var mı?

Fakat daha resmi ya da daha kibar olmanız gereken bir durum söz konusu ise o zaman;

l Can you help me find a pharmacy? - Eczane bulmama yardımcı olabilir misiniz?

En başında da belirttiğimiz gibi adres sormadan önce ve konuşmaya başlamak için kibar davranmanız gerekmektedir. Bunun için de söze af dileyerek, hitap ederek ya da rica ederek başlamanız gerekmektedir. Diğer yandan bölgenin yabancısı olduğunuza dair cümle kurabilirsiniz.

l Excuse me - Afedersiniz

l Excuse me, sir - Afedersiniz beyfendi

l Excuse me, madam - Afedersiniz hanımefendi

l Sorry, I'm not from around here - Kusura bakmayın, ben buranın yabancısıyım

Eğer adres size sorulmuşsa o halde adresi tarif etmenin en kolay yolu cümle kalıplarından geçmektedir. Bu yüzden bazı kelimelerin anlamlarını bilmeniz gerekiyor. Bunlar;

l Province - İl

l District - İlçe

l Neighborhood - Mahalle

l Road - Cadde

l Street - Sokak

l Apartment building - Apartman binası

l Floor – Kat

Eğer adresi tam olarak bilmiyorsanız, o halde bunu karşı tarafa iletmeniz gerekmektedir.

l I don’t know exactly. - Tam olarak bilmiyorum.

Adres çok yakındaysa ve görülebilecek bir yerde ise o halde kısa kalıplar kullanarak tarif edebilirsiniz;

l Go straight ahead. - Dümdüz devam edin.

l Take this road. - Bu yoldan gidin.

l Turn right. - Sağa dönün.

l Turn left. - Sola dönün.

l Go roundabout. - Kavşaktan dönün.

İngilizce Adres Notları

Adres yazımında, yapılan tarifin sıralaması Amerikan İngilizcesinde farklı İngiltere İngilizcesinde farklı yapılmaktadır. Amerikan İngilizce kullanırken mutlaka posta koduna adreste yer verilmelidir. Ayrıca Türkçede olduğu gibi kısaltmalar kullanmanız doğru olmaz.