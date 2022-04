İngilizce A, An Ve The Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce A, AN ve The kullanımı iletişim ve dialog halindeyken ve bir şeyin cansız olarak tanımlaması yapılırken mutlaka kullanılan yardımcı sözcükler içerisinde yer almaktadır.

İngilizce A, AN ve The Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

‘’A ve an ‘’ isimlerin önüne gelen bir isim veya diğer insan dışındaki canlı cansız cisimler için kullanılan ve sadece bir tane anlamında belirten artikel olarak tanımlanmaktadır. Mesela sadece bir adedi anlatmak için A ve An kullanımı yapılmaktadır. Bu iki sözcüğün kullanımı ile ilgili bir takım kurallar yer almaktadır. Ayrıca THE kullanımına bakılacak olursa; belirli bir şey net olarak bilindiğinde ve o cisim ise bu durumda THE sözcüğü veya artikeli kullanılmalıdır. Özetlenecek olursa belirsizlik olması halinde A, AN belirli net bir şey söylenmesi gerekiyorsa o zaman THE artikeli kullanılmalıdır.

Haberin Devamı

İngilizce A, AN ve The Kullanımı İle Konu Anlatımı

İngilizce de artikel çok önemlidir. Yani bazı ögeler sözcükler arası geçiş belirli ve belirsiz bir takım sözcükleri nitelemektedir. Belirsiz öğeler için yani herhangi bir öğe için A ve An kullanılması ile birlikte net bir bir şey biliniyor ve o net cisim için bir diyalog geçecek ise THE artikeli kullanılmalıdır.

Detayları ile kurallarına bakılacak olursa; Eğer bir sözcük genel anlamda kullanılacak ve sesiz harf ile başlıyorsa "A" artikeli kullanılmalıdır.

Eğer bir cisim konusunda yine belirsiz ama sesli harf ile başlıyorsa bu durumda "AN" artikeli kullanılmalıdır. "THE" artikeli için ise mutlaka belirli ve işaret edilen cisim olması gerekir. Ayrıca A ve AN tek başına sıfat veya zarf önünde kullanılmamaktadır. Mutlaka tamlama olmasışartı aranmaktadır. Diğer önemli bir kural ise A ve AN cümle içerisinde herhangi biri anlamına gelmesi sebebiyle bu artikellerin sonuna mutlaka tekil isim gelmelidir. Çoğul hallerde kullanılamaz.

Tüm coğrafi bölgeler anlatılırken veya yazılırken "THE" artikeli kullanılmaktadır. Dağlar, ovalar, akarsular anlatılırken belirli olduğundan dolayı "THE" artikeli kullanılmalıdır. Çünkü ayrı ayrı isimleri vardır ve tektir. Örneğin The Everest Mountain gibi örnekler çoğaltılabilir.

Haberin Devamı

İngilizce A, AN ve The Kullanımı İle Örnekleri ve Cümleleri Nasıl Kurulur?

İngilizce A, AN ve The Kullanımı İle Örnekler ile cümle içlerinde kullanılacak olursa; A Banana, AN apple, A Engineer, A red car, olarak örnekler çoğaltılabilmektedir. Ayrıca "A" ve "AN" artikellerinin yanı sıra "THE" artikeli hem tekil hem de çoğul sözcüklerle birlikte kullanılmaktadır. Örnekler verilecek olursa The World, The Company, The Glass, The Glasses gibi örnekler verilmektedir.

Cümle içinde bir bütünün içerisinde öne çıkarılan bir cisim için örneğin The sun is the centre of our galaxy yani “Güneş galaksimizin merkezidir” olarak ifade edilir yani Burada öne çıkan Güneş yani "Sun" kelimesi olmuştur. Bir anlamda işaret edilen olarak bu artikel kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

"A" ve "AN" artikellerinde belirsiz ve belirli olarak birbirinden ayrılan net kuralların içerisinde yer alır.

I work in a bank. Örneğine bakılacak olursa "A" artikeli kullanılması belirsiz herhangi bir banka da çalışıyorum anlamına gelmektedir. Eğer "THE" artikeli kullanılacak olursa I work in the bank on Kadıköy branch karaköy şubesinde çalışıyorum diyerek cümle netleşmektedir.