İngiliz Ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İngiliz ve Rus dilleri edebiyatı bölümü her iki dilinde bütün inceliklerini öğretebilecek bir program olmaktadır. Diğer bir yandan bu dilleri öğrenen öğrenciler bu bilgilerini diğer öğrencilere aktarabilecek kadar iyi bir şekilde öğretilmektedir.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Nedir?

Hem İngiliz hem de Rus dillerinin en iyi şekilde öğretimi gerçekleştirilen bu bölüm aynı zamanda bu dillerin edebiyatları ile ilgili derin bilgileri de öğrencileri ile paylaşmaktadır.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün amacı eğitim kurumlarında öğrencilerinin İngiliz ve Rus dillerini en iyi şekilde öğretmek olmaktadır. Aynı şekilde bu iki dilin edebiyatları hakkından derinlemesine bilgiler sunan program bir gün öğrencilerinin mezun olmaları durumunda eğitim sektörüne faydalı olmaları beklenmektedir.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin öncelikle akademik düzeyde dillere katkı sağlaması beklenmektedir. Bu sebeple yükseköğrenim kurumlarından ya da eğitim sektörünün diğer alanlarında kendilerine iş imkanları bulabilmektedirler.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

İngiliz ve Rus dilleri edebiyatı bölümü son derece kapsamlı bir bölüm olduğundan dolayı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Liselerin yabancı dil bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler bu bölümü üniversite sınavı sonrasında tercih edebileceklerdir. Diğer bir yandan bu bölümde okumak isteyen öğrencilerde bulunması gereken önemli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin başlıcaları ise; disiplinli olmak, öğrenmeye her zaman açık olmak ve çalışkan olmak bulunmaktadır.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü İngilizce midir?

İngiliz ve Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ne yazık ki Türkiye'deki üniversitelerde bulunmamaktadır. Bu sebeple yurtdışında bulunan bu üniversitelerin eğitim dili İngilizce olmaktadır.

​​​​​​İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin liselerinde yabancı dil bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Diğer bir yandan 4 yıllık olan bu bölümler YDS 3 puanı ile öğrencileri kabul etmektedir.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Her iki dilinde eğitiminin verildiği bölümün ders programı son derece yoğun olmaktadır. Her iki dilinde hem edebiyatları hem de öğretmenlik mesleği hakkında bilgiler içeren ders konuları bulunmaktadır. Bölümde verilen başlıca dersler ise şunlar olmaktadır:

Dil dil bilgisine giriş,

Bilgi ve iletişim teknolojileri,

Söz dizimine giriş,

Temel dilbilgisi,

Temel ses bilgisi,

Temel söz dizimi,

Tümce kalıpları,

Fransızca konuşma dili,

Yazılı anlatım.

Yukarıda belirtilen derslerin haricinde birçok mesleki eğitim derste programa dahil edilmiştir. Bu derslerden 240 AKTS'yi toplayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanmaktadır.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İngiliz ve Rus dili edebiyatı bölümünü nasıl mamacı bu dilleri üzerine çalışabilecek akademisyenler ve öğretmenler bu mezunu etmek olmaktadır Bu sebeple bu bölümden mezun olan öğrencilerin ilk iş alanları eğitim sektöründe olmaktadır.

Diğer bir yandan bu bölüm mezunları devlet kadrolarında da kendilerine yer bulabilmektedirler. Bu kadrolarda yerleşebilmek için hem KPSS hem de yabancı dil sınavlarından gerekli olan puanları almaları gerekmektedir.

Bölüm mezunlarının iş bulma olanaklarının bir diğeri ise özel sektör olmaktadır. Özel sektörde hem İngilizceye hem de Rusça dillerine hakim olan kişiler birçok farklı pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan kişiler çalışma alanı olarak akademisyenlik ve araştırma alanları merkez çalışma alanları olarak geçmektedir.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İngilizce Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ne yazık ki Türkiye'deki üniversitelerin programlarında yer almamaktadır. Diğer bir yandan tercih yapacak öğrenciler yurt dışarısında yok ile işbirliği içerisinde olan üniversiteler de bu bölümleri okuyabilmek dediler. Bu üniversiteler ise şunları olmaktadır:

Hoca Ahmet Yasevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesi

Nahçivan Devlet Üniversitesi

Bakü Slavyan Üniversitesi

Komrat Devlet Üniversitesi