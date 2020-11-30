İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kültürel gelişimin ve dönüşümün bu denli hızlı yaşandığı 21. yüzyılda edebiyat tanımlamalarını daha sağlıklı yapabilmek adına yeni bölümlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü de edebi derinliğe sahip olan İngiliz edebiyatı üzerinden dünya edebiyat tarzlarına farklı bir bakış açısı sağlamaktadır.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Nedir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nün en önemli özelliklerinden bir tanesi, öğrencilerin sadece bir İngiliz edebiyatının değil, birçok farklı kültürün edebi anlayışlarını da öğrenmesidir. Bu keskin ayrımın sebebi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden farklı nedir sorusunun yanıtı olarak göze çarpmaktadır. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü birçok dilin edebi metinleri ve edebiyat anlayışları ile farklı ulusların edebiyat dilinin karşılaştırılmasının yapmasıdır.

Öğrenciler dünya uluslarının edebiyatlarına da hakim olmaktadırlar: Türk edebiyatının yanı sıra dünyada önemli yazarlar çıkarmış ulusların da edebi anlayışlarına hakim olunması bölümü klasik edebiyat ve dil bölümlerinden ayırmaktadır.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün Amacı Nedir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünün en temel amacı farklı ulusların edebiyatlarına hakim ve bu ulusların edebi eserleri ve İngiliz edebiyatının arasındaki farkların ortaya konarak köklü bir sistem içerisinde analizlerini yaparak anlatımını yapabilecek bireylerin yetişmesidir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri pek çok alanda iş bulabilmektedirler. İhtiyaç halinde turizm rehberliğinden, akademisyenliğe, edebiyat dergileri yazarlığından, İngilizce çevirmenliğe kadar bölüm içerisinde pek çok meslek edinilebilmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Kaç Yıllıktır?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü temelde 4 yıllık lisans eğitimi kapsamına girmektedir. Bu süre boyunca öğrenciler, aldıkları dersleri 4 dönem güz 4 dönem bahar olmak üzere toplamda 8 dönemde görmektedirler. Bunların yanı sıra isteyen öğrenciler için 1 yılda hazırlık süreci bulunmaktadır.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü okumak için herhangi bir özel şart gerekmemektedir. Bölümün taban puanı 371'den başlamaktadır. Bu nedenle de bölümü okumak isteyen adayların AYT puanının 371 veya üzerinde olması gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü İngilizce midir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde temel olarak İngilizce Eğitim verilmektedir. Bunların yanı sıra öğrenciler seçmeli olarak tercih ettikleri diğer dilleri de öğrenebilmektedirler. Bölümün ana dili Türkçe ve İngilizce olarak değişmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hangi Puan Türüne Göre Öğrenci Alıyor?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okumak isteyen adaylar TYT sınavını geçtikten sonra AYT sınavına ve YDT sınavına girmeleri ve bu sınavlardan 371'in üzerinde puan almaları gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünün temel dersleri şunlardır;

- Temel Akademik Yazı Teknikleri

- Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri

- Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı

- Edebi Çalışmalara Giriş

- Türkçe Anlatı ve Yazı

- Sosyal ve İnsani Bilimler İçin Yazma Becerileri

- Edebiyat ve Kültür 1 - 2 - 3

- Edebiyat Kuramı ve Eleştirisine Giriş

- Edebiyat ve Kültür Tercümeleri

- İngiliz Edebiyatı

- Modern Türkiye Tarihi

- Osmanlı Edebiyatı

- Modern İngiliz Edebiyatı

- Modern Türk Edebiyatı

- Eleştirel Kuram Okumaları

Bu dersler seçmeli ve fakültelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları çok geniş iş imkanlarına sahiptir. Türkiye'de yeni ve ihtiyaçtan dolayı açılmış olan bu bölümün en önemli özelliği verdiği dil ve edebiyat bilgileri ve donanımı ile çok yönlü öğrenci yetiştirme potansiyelidir.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Türkiye'de;

- Koç Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

- Dokuz Eylül Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi)

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Fen - Edebiyat Fakültesi)

- Selçuk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi)

- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

üniversitelerinde bulunmaktadır.