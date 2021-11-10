İnformasyon ne demek, ne anlama gelir? İnformasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Informasyon kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda taşımış olduğu anlam kapsamında Türkçede yerleşik olarak bulunan bir sözcük olarak öne çıkar. Birçok farklı alanda amaca uygun kullanılan bir sözcük olduğunu ifade etmek gerekir. Aynı zamanda tek başına veya cümle içerisinde anlamı üzerinden kullanılabilir.

İnformasyon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe karşılığı olarak enformasyon kelimesi ‘bilgi’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle herhangi bir konu hakkında öne çıkan temel bilgi olarak da anlatmak mümkün. Daha çok resmi kaynaklarda ve farklı akademik makaleler de karşı karşıya kalınan bir sözcüktür. Tabii televizyon haberlerinde ya da farklı yazılı kaynaklarda da taşımış olduğu bu anlam ile kullanılır.

İnformasyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından öne çıktığı vakit enformasyon kelimesine karşılık olarak ‘bilgi’ sözcüğü ifade edilir. Herhangi bir durum karşısında öne çıkan bilgi olarak anlatmak mümkün. Fransızca kökenli olması ile beraber aynı zamanda İngilizce üzerinden de bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda taşımış olduğu andan ile ortak şekilde aynı anlam üzerinden ifade edilir. Türkçede yine taşıdığı anlam ile tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.