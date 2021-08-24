İnfluenza A Nedir? Virüsün Bulaşma Süresi Ne Kadar? İnfluenza A Virüsü Belirtileri Ve Tedavisi

İnfluenza, yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul edilir. Bu virüs, genellikle solunum yollarının akut viral enfeksiyondur. Aynı zamanda dünya çapında yaklaşık olarak 500 bin insanın ölümüne neden olmuştur.

İnfluenza A Nedir?

Yaygın olarak grip adı ile bilinen influenza, solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanan bir hastalıktır. Soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunda da olduğu gibi influenza genellikle daha ağır bir hastalığa neden olabilir. Bazı ülkelerde, influenza virüsü, her sene nüfusun % 40'ını önemli ölçüde etkiliyor ve dünya çapında 500 bin insanın ölümüne neden oluyor.

Virüs, enfekte olmuş kişilerle doğrudan temas, kontamine nesneler ve virüs yüklü havanın solunması yolu ile diğer kişilere bulaşıyor. İnfluenza enfeksiyonuna neden olan virüsten kaynaklanan etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç farklı tipte sınıflandırılır. İnsanlarda en sık hastalık yapan virüs tipleri ise, influenza A ve B’dir.

Virüsün Bulaşma Süresi Ne Kadar?

İnfluenza A ve B virüsleri en çok bulaşıcı olan virüslerdir. İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin hapşırması, konuşması ya da öksürmesi sonucunda havaya saçılan damlacıkların solunması ve virüsle kirlenmiş yüzeylere temas edilmesi sonucunda eller aracılığı ile kişiden kişiye çok kolay bir şekilde bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak ya da bir metre çapındaki alanda yer almak temas olarak kabul edilir. Virüsün bulaştığı yüzeylerde 2 - 8 saat kadar virüs canlılığını koruyabilir.

İnfluenza A Virüsü Belirtileri

İnfluenza A virüsü, iki ya da üç günlük bir kuluçka döneminden sonra aniden başlar. Ani bir şekilde gelişen ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, gözlerde yaşarma ve halsizlik ile gibi belirtilerle ortaya çıkar. Daha önce virüs ile karşılaşmamış oldukları için çocuklarda erişkinlere göre daha çok yüksek ateş, lenf bezi büyümesi, ateşli nöbet, bulantı, ishal, kusma, burun akıntısı, kuru öksürük, boğazda yanma şeklinde gözlenebilir.

İnfluenza A Virüsü Tedavisi

Tedavi için influenza virüsüne direkt olarak etkili olan dört antiviral ilaç (Amantadin, Zanamivir, Rimantadin, Oseltamivir) bulunur. Zanamivir ve oseltamivir aynı zamanda da grip tedavisinde diğerlerine göre etkileri daha çok olduğu için direnç geliştirme ihtimallerinin ve yan etkilerinin daha az olması nedeni ile daha çok tercih ediliyor. Antiviral ilaçlar hastanın şikayetleri başladıktan sonra en fazla 48 saat içinde hatta genellikle de ilk 24 saat içinde kullanılırsa etkili olabilir. İlaç kullanıldıktan ilk 48 saatten sonra bu ilaçları kullanmanın hastalığı iyileştirdiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Antiviral ilaçların kullanılmasının yanında; ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, burun akıntısını ve tıkanıklığını giderecek ilaçların kullanılması, bol sıvı tüketilmesi, yatak istirahati, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin olmazsa olmazlarıdır. Hasta olan kişi ellerini sık sık yıkanmalıdır. Aynı zamanda zatürre gelişen durumlarda hasta gerektiğinde hastanede yatarak tedavi edilir.

Antibiyotikler, influenza virüsüne karşı etkili olmadığından dolayı kullanılmamalıdır. İnfluenzadan korunmada en etkili yolu ise, aşının yapılmasıdır. Grip aşısı bu virüse karşı oldukça koruyucudur. Bu hastalığı engellemek için aşının yapılması önerilir.