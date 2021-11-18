İnfaz nedir, ne demektir? İnfaz kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Haberin Devamı

İnfaz kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- İfa 2- İcra 3- Yapmak 4- Yerine Getirmek 5- Tatbik etmek 6- Uygulamak 7- İşlem 8- Fiiliyat 9- İcraat 10- Pratik

İNFAZ NE DEMEK?

15. yüzyılda literatüre girmiş olan infaz kelimesinin sözlük anlamı, bir emri yerine getirmektir. Örneğin yetkili bir kişinin direktifleri doğrultusunda hareket etmek ve verilen buyruğu yerine getirmek, "infaz etmek" olarak nitelendirilir.

Osmanlı döneminden bu yana kullanılan bu sözcük, birçok tamlamada da yer alır. Örneğin infaz-ı ferman, emrinin yerine getirilmesini sağlama ve sözünü geçirmek manasına gelir.

İNFAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre infaz kelimesi, kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Verilen görevi tamamlama, bir işi tamamlama, ifa etme

İkinci Anlamı: Ölüm emrini uygulama

Haberin Devamı

İNFAZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

''Suçlular bu gece yarısı infaz edilecek.''