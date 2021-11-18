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İnfaz nedir, ne demektir? İnfaz kelimesinin TDK sözlük anlamı..

İnfaz nedir, ne demektir İnfaz kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan infaz kelimesi, nüfuz sözcüğünden türetilmiştir. Nüfuz etmek, içe işlemek ve etkisi altına almak manasına gelirken, infaz, bir işi gerçekleştirmek ve icra etmek demektir. Bu kelime günümüzde daha çok öldürmek manasında kullanılır. İnfaz sözcüğü birçok tamlama ve kalıplaşmış ifadenin içinde de yer alır. Örneğin: 1- İnfaz masası 2- İnfaz memuru. İnfaz ne demek? İnfaz TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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İnfaz kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- İfa 2- İcra 3- Yapmak 4- Yerine Getirmek 5- Tatbik etmek 6- Uygulamak 7- İşlem 8- Fiiliyat 9- İcraat 10- Pratik 

İNFAZ NE DEMEK?  

15. yüzyılda literatüre girmiş olan infaz kelimesinin sözlük anlamı, bir emri yerine getirmektir. Örneğin yetkili bir kişinin direktifleri doğrultusunda hareket etmek ve verilen buyruğu yerine getirmek, "infaz etmek" olarak nitelendirilir. 

Osmanlı döneminden bu yana kullanılan bu sözcük, birçok tamlamada da yer alır. Örneğin infaz-ı ferman, emrinin yerine getirilmesini sağlama ve sözünü geçirmek manasına gelir. 

İNFAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre infaz kelimesi, kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Verilen görevi tamamlama, bir işi tamamlama, ifa etme

 İkinci Anlamı: Ölüm emrini uygulama 

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 İNFAZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI  

 ''Suçlular bu gece yarısı infaz edilecek.'' 

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