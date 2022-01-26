İnfaz etmek ne demek, ne anlama gelir? İnfaz etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İnfaz Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Nihayete Erdirmek 2- Sonuçlandırmak 3- Yapmak 4- İfa Etmek

5- Gerçekleştirmek 6- Ceza vermek 7- Vaki Kılmak 8- İcra Etmek

9- Tahakküm Etmek 10- Tatbik Etmek

İnfaz Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılın ilk yarısında literatüre giren infaz etmek kelimesi bir yükümlülüğü yerine getirmek ve uygulamak anlamına gelir. Bu sözcükten türetilmiş olan birçok birleşik isim ve tamlama terim anlamında kullanılır. Örnek Kelimeler: 1- İnfazcı

2- İnfaz Masası 3- İnfaz-ı Ferman

İnfaz Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

İnfaz etmek kelimesi bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

İnfaz Etmek - Doğru Kullanım

İnfazetmek - Yanlış Kullanım

İnfaz Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu kitapta anlatıldığına göre tarihte binlerce kişi hiçbir mahkemede yargılanmadan infaz edilmiş.''