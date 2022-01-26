İnfaz etmek ne demek, ne anlama gelir? İnfaz etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

İnfaz Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Nihayete Erdirmek 2- Sonuçlandırmak 3- Yapmak 4- İfa Etmek
5- Gerçekleştirmek 6- Ceza vermek 7- Vaki Kılmak 8- İcra Etmek
9- Tahakküm Etmek 10- Tatbik Etmek
İnfaz Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
2- İnfaz Masası 3- İnfaz-ı Ferman
İnfaz Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
İnfaz etmek kelimesi bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.
İnfaz Etmek - Doğru Kullanım
İnfazetmek - Yanlış Kullanım
İnfaz Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Bu kitapta anlatıldığına göre tarihte binlerce kişi hiçbir mahkemede yargılanmadan infaz edilmiş.''