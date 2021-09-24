İnek Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Hangi İnekler Süt Verir? Türkiye'de Yaşayabilen İnek Türleri..

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İnekler, süt ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olan çok önemli hayvanlar arasında yer alır. İnek çeşitleri, farklı inek ırklarının melezlenmesi sonucunda ortaya çıkar.

İnek Türleri ve Özellikleri Nelerdir, Hangi İnekler Süt Verir?

Kırım Sığırı: Kırım Bölgesine ait olan bir inek ırkıdır. Kırmızı tonlarında ve oldukça iri yapılıdırlar. Kırım sığırı, 1500 kg civarındadır ve süt verebilir.

Zavot Sığırı: Kafkasya’dan Kars yöresine getirilen bir inek türüdür. Simental ile İsviçre Esmeri melezlenmesi ile yetişir. Süt verimi ise yaklaşık olarak 1500 kg. civarıdır.

Maraş Sığırı: Maraş’ın genellikle ufak yapılı ve kırmızı renkli ineğidir. Yerli Kara ırk ile Güney Anadolu Kırmızısı ya da Doğu Anadolu Kırmızısı ile melezleşme sonucunda üretilir.

Holştayn: Ege ve Marmara bölgesinden sonra da Akdeniz de yaygınlaştı. Deri rengi genellikle siyah beyaz olan bu inek türü, oldukça kolay tanınır. İri yapılı hayvanlar arasında yer alır. Amerika’dan gelenleri süt, Hollanda’dan gelenleri ise, et yönünden oldukça verimlidir.

Jersey: Bu inek türünün ana vatanı Avrupa da Jersey adasıdır. Türkiye’ ye Amerika’dan getirildi. Bu inek türünün üretimi ise, Karadeniz bölgesinde yapılıyor. Ufak, hassas, sevimli yapısı vardır. Renkleri ise genellikle açık kahverengiden koyu kahverengiye doğru değişir. Süt verimi genellikle yüksek ama çok yağlıdır.

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Montafon: İsviçre ırkına sahip olan bir inek çeşididir. Aslında esmer bir ırk olmasına rağmen Montafon olarak da bilinir. Gövdeleri oldukça iri, et ve süt verimi ise çok yüksektir. Bu sayede besi tutması en iyi bir ırklar arasında yer alır.

Türkiye'de Yaşayabilen İnek Türleri

Yerli Kara: Adından da anlaşılabileceği gibi kendisi de kara olan bir inek türüdür. Boyu alçak, bedeni ise oldukça uzun yapılı, boynuzları da kısa yapılıdır. Et ve süt verimi oldukça düşük bir hayvandır. Bu nedenle de iyi bir besi tutmaz.

Doğu Anadolu Kırmızısı: Yetiştirildiği bölge ve rengi nedeni ile bu isim alır. Bu inek çeşidi, Doğu Anadolu bölgesinde yaygın bir şekilde yetişir. Doğu Anadolu Kırmızısının, açık kırmızıdan, kestane rengine doğru değişen renkleri vardır. Kısa boynuzlarının öne doğru eğri bir şekli vardır. Bu ineğin bedeni ile göğsü oldukça dar bir yapıya sahiptir. Ufak yapısı ile dikkat çeken Doğu Anadolu Kırmızısı, geç gelişen bir ırktır. Ama genellikle de iyi besi tutar. Türkiye'de ise en çok bu ineğin eti tüketilir.

Boz Irk: Bu tür Marmara ve Ege ve bölgesinde yaygın olarak yetişir. Boz ırkı, genellikle oldukça açık renkli bir inektir. Bazı hayvanlar koyu kül rengine sahip olmasına rağmen genellikle gümüş renginde görülür. Gözlerinin çevresinde ise, siyah halkalar vardır. Bu inek, çeşidi oldukça çok iri bir yapıya sahiptir. Bu hayvanların en dikkat çeken özelliği ise, çok iyi besi tutmaları ve sağlam bir yapıya sahip olmalarıdır.

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Güney Anadolu Kırmızısı: Bu inek ırkı daha çok Güney Anadolu’da yetiştirilir. Rengi ise koyu kırmızı, açık sarı arası tonlardadır. Bu inek ırkının en belirgin özellikleri arasında ise; yüksek boylu ve uzun bacaklı olması yer alır. Bu inekler, genellikle çok çabuk bir şekilde gelişir. Aynı zamanda da 3 yaşında doğum yapar. Bu ineklerin, süt verimi ise çok iyidir