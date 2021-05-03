İnebahtı Deniz Savaşı Tarihi Ve Özeti - İnebahtı Deniz Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş döneminde çok güçlü bir donanması vardı. Sayısız deniz muhaberesine katılmış olan Osmanlı, denizde de korkulan bir güçtü. İnebahtı deniz muhaberesi de işte böyle bir deniz savaşıdır.

İnebahtı Deniz Savaşı Nedir?

İnebahtı Deniz Muhaberesi 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu' nun yapmış olduğu bir deniz savaşıdır.

İnebahtı Deniz Savaşı Tarihi ve Özeti

Osmanlı İmparatorluğu, yükselme devrinde özellikle donanmaya çok ehemmiyet vermiştir. Güçlü bir donanmanın zorunluluk olduğunu o dönemin padişahları anlamıştı. Osmanlı ordusu şöyle teşekkül ederdi. Bir vezir, 4 paşa ve 15 beylerbeyi deniz donanmasının sevk ve idaresini yürütürdü.

O dönem ticaret bakımından fazlaca önemli olan bir yer vardı. Kıbrıs adası. Osmanlı padişahı 2. Selim Kıbrıs adasına sefer düzenleyerek adayı hakimiyetine geçirmişti. Osmanlının bu zaferi Birleşik Krallıkta infial yaratmıştı. Çünkü kral yolu olarak bilinen önemli bir ticaret yolu Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetine geçmişti.

Kral derhal Haçlı ordusunu da yanına alarak, büyük bir haçlı ittifakı oluşturmuştu. Kurulan bu ittifak Osmanlı donanmasını durdurmak için hemen harekete geçti. Haçlı donanmasının bir bölümü Adriyatik deniz kıyılarında Osmanlı' ya karşı saldırıya geçti. Osmanlı burada çok ağır kayıplar vermiştir. Kıbrıs' ı korumak için Osmanlı ordusu Magosa' ya çıkarma yapmıştı. Amacı bu bölgeyi koruyarak Kıbrıs' ı haçlılara karşı korumaktı. Komutan Ali Paşa buraya konuşlandıktan sonra Rodos boğazına giderek haçlılara karşı saldırıya geçti. Bu taarruz 6 ay sürdü. İnebahtı deniz savaşının mağlubiyetle sonuçlanmasına giden yol şöyle gerçekleşmiştir:

l Osmanlı donanması denizde iki koldan iki farklı yerden saldırıya uğramıştı.

l Osmanlı donanması Rodos boğazında devam eden ve 6 ay süren muhaberede çok yorgun düşmüştü.

l Adriyatik denizinde, açıkta bekleyen Venedik ordusu güçlü ve saldırıya hazır bekliyordu. Yorgun düşmüş Osmanlı donanmasına saldırarak kolay bir galibiyet sağlamış oldu.

l Öte yandan muhabere kış dönemine denk geldiği için Osmanlı donanması olumsuz etkilendi savaş esnasında gemi inşa ettirmek gibi aleyhe sayısız olumsuzluk yaşamıştı.

l Bazı levent beyleri izin alarak donanmadan ayrıldılar ve tüm bunlar mağlubiyete giden yolu açmış oldu.

İnebahtı Deniz Muhaberesi Tarafları Ve Savaş Nerede Olmuştur?

İnebahtı deniz savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık önderliğindeki Haçlı ordusu donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır. Bu savaş Adriyatik' te gerçekleşmiş bir savaştır.

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri

l Sömürgeci devletlerinin, haçlı ordusunu da örgütleyerek deniz ticaret yolunun, yani kral yolunu ele geçirmek gayesidir.

l Osmanlı İmparatorluğunun Kıbrıs seferi ve Kıbrıs' ı hakimiyetine geçirmiş olmasıdır.

İnebahtı Deniz Savaşı Önemi

İnebahtı deniz savaşı Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde çok önemlidir. Osmanlı kuruluşundan itibaren denizlere hakim olmanın şart olduğunu biliyordu. Dünyada gücünü ve iktidarını sürdürebilmek için okyanuslara da güçlü bir donanma ile hakim olması gerektiğini anlamıştı. Bunun için o dönem padişahlar donanmaya özel bir ehemmiyet göstermişlerdir.

İnebahtı Savaşı ise Osmanlı ile Haçlı ordusunu denizde karşı karşıya getirmişti. Osmanlı tarihinde İnebahtı deniz muhaberesi tam bir dönüm noktası olmuştur. Tarihte son kez karşı karşıya gelmiş olan iki donanma çetin geçen bir savaş vermiştir. Fakat Osmanlı donanması bu savaşta mağlup olmuştur. Tarihte Haçlı ordusunun Osmanlı' ya karşı son deniz seferi olarak kayıt düşülen bir deniz muhaberesidir. Ayrıca İnebahtı deniz savaşı yükselme döneminde Osmanlı İmparatorluğunun kaybetmiş olduğu en büyük deniz muhaberesidir.

İnebahtı Deniz Savaşı Sonuçları

İnebahtı deniz savaşı Osmanlı donanmasının mağlup olduğu ve Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu deniz muhaberesinin sonuçları şunlardır:

l Çetin geçen bir savaş olan İnebahtı deniz muhaberesinin galibi Haçlı ordusu olmuştur.

l İnebahtı Savaşı mağlubiyeti ile Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz' de ciddi prestij kaybı ve etkinlik kaybetmiştir.

l Tunus, Osmanlı tarafından fethedilerek İmparatorluğun hakimiyetine geçmiş oldu.

l Bu yenilgiden sonra yaklaşık 6 ay sonra Osmanlı ordusu yeniden güçlü bir donanma meydana getirmiştir.