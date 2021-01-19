İndüksiyon nedir ve ne amaçla kullanılır?

Sanayi ortamında iş parçasının bir kısmına sertlik vermek için de kullanılır. bir akım türü olan indüksiyon mıknatıs ve magnetik bir alan kullanılarak elde edilir. İşin parçasına sarılan iletken teller aracılığı ile işlem gerçekleştirilir.

İndüksiyon Nedir?

Temassız ısıtma işlemi denilen indüksiyona ısıl işlem adı da verilmektedir. İndüksiyon sistemlerinde kullanılan ana parçalar;

Alternatif Akım: Şehir trafosundan alınan frekans ile çalışır. Güç kaynağı olarak da isimlendirilir.

Endüktör Bobini: Güç kaynağından alınan enerjinin işlenmek suretiyle parçaya aktarılmasında kullanılır. Bobin şekli yapılacak işe göre değişir. İşlenen parçaya göre üretimi gereklidir.

Çalışma Kafası: Kapasitör ve trasformatörden oluşur. Çalışma kafası sayesinde güç kaynağı ve endüktörün birbirine uyumu gerçekleştirilir.

İşlenecek Parça: Jeneratörün bobine AC akımı göndermesiyle işlem başlar. Bu sırada bobin üzerinde manyetik alan oluşur. Bobin içerisinde ısıtılması gereken parça konulursa, manyetik parça eddy akımı oluşturur. Eddy akımı sayesinde indüktör bobini temassız olarak ısı üretir.

İndüksiyon Ne Amaçla Kullanılır?

Karbon bazlı malzeme ve metaller, yüksek frekansa sahip elektrik yoluyla kesin ve hassas bir şekilde ısınmaya tabi olurlar. Bu sayede ısıtılan malzeme herhangi bir leke, bozulma ve çarpılmaya uğramadan işleme alınır. Isı madde içerisinde üretildiğinden dolayı enerji verimi oldukça yüksektir. Plastik maddelere ısıtma işlemi uygulanmaz. Havacılık sektörü ve otomotiv sanayinde malzeme işleme uygulaması alanlarında ve mühendisliğin çeşitli alanlarında kullanımı oldukça yaygındır. Aynı parçanın pek çok kez aynı hassasiyetle tekrar işlenerek kullanımına olanak sunar.