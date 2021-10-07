İncir Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar? İncir Kuşu Özellikleri Ve Türleri

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İncir Kuşu, Passeriformes (ötücü kuşlar) ailesinin Motacillidae familyasında yer alan Anthus cinsini oluşturan 34 kuş türünün ortak ismidir.

İncir Kuşu Nedir?

İncir kuşu, narin ve küçük yapılı bir kuş türüdür. İncir kuşu, kutup bölgeleri ve bazı adalar dışında dünyanın neredeyse her yerinde yaşayabilir. İncir kuşlarının uzunluğu ise, 12-23 cm arasında değişiklik gösterir. Tüyleri kahverengi çizgili, gagaları sivri ve ince uçlu, kanatları sivri, arka tırnakları ve parmakları uzundur.

İncir Kuşu Ne Yer ve Nerede Yaşar?

İncir kuşu, yerde zıplamadan dolaşarak buldukları böceklerle beslenen bu kuş türleri havada bir alçalıp bir yükselip uçar. Uçarken kuyruklarındaki beyaz tüyler belirgin bir şekilde görülebilir. Türlerine göre de genellikle toprağa ve ağaçlara yuvalarını kurarlar. Yine türlerine göre yuvalarına 4 ya da 6 civarında yumurta bırakırlar. Kır incir kuşu, kuyruksallayangiller ailesine ait olan bir kuş türüdür. İncir kuşu, türü olan kır incir kuşu, oldukça iri bir kuştur. 16,5-18 cm uzunluğunda olan bu kuş, diğer akrabalarından farksız olup, genellikle yer ile aynı renktedir.

Dışarıdan bakıldığı zaman, görünüş olarak mahmuzlu incir kuşuna benzeyen bir kır incir kuşu, boy uzunluğu farkı ile çok daha küçüktür. Mahmuzlu incir kuşundan onları ayıran en önemli özellikler arasında kısa bacaklı olmaları ve aynı zamanda da kısa ve koyu gagasının olmasıdır.

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Büyük, açık renkli ve uzun kuyrukludur. Erişkin bir İncir kuşunun üst tarafı açık kum rengi ve kirli sarıdır. Aynı zamanda üzerinde belli belirsiz çizgileri vardır. Alt tarafı ise, kirli sarı renklidir. Kapalı kanadının üzerinden ortası koyu bir renk olan orta kol örtüleri bir çizgi gibi geçer. Bacakları açık sarımsı ve uzundur. Arka tırnağı ise genellikle daha kısadır. Genç olanlarının hem üst hem de alt tarafları yaz sonunda bir kaç hafta için çizgili kalır. Sesi gıcırtılı ya da çatlak bir ‘tziiip’ ya da daha kısa bir ‘çup’ şeklindedir.

İncir Kuşu Özellikleri ve Türleri

Türkiye’de yer alan İncir kuşunun kışlayan, üreyen ya da göç ederken rastlanan beş türü vardır. Bunlar ise, ağaçlık yerleri tercih eden orman incir kuşu (A. trivialis), en çok bataklık ve çayırlık yerlerde ya da kıyılarda yaşayan çayır incir kuşu (A. pratensis), çorak ve kurak yerleri seven kır incir kuşu (A. campestris), yazın gerdanı ve yüzünün yanlarında kırmızımsı tüyleri olan pasgerdan incir kuşu (A. cervinus), genellikle göl kıyılarında ve akarsularda rastlanan ve yazın yüksek dağlarda kar sınırının üstüne kadar çıkan dere incir kuşu (A. spinoletta)'dır.

Güçlü ve düz bir uçuşa sahip olan kır incir kuşu, uçuş sırasında karakterinin de bir özelliği olan “schip” ötüşünü gerçekleştirir. Bu ötüşü, onu mahmuzlu incir kuşundan ayıran en belirgin özelliğidir. Kır incir kuşunun çok yükseğe havalanması da mahmuzlu incir kuşunda görülmeyen bir özelliktir. Üreme döneminde yumurta sayısı isei 4-6 tane kadar olur ve yuvalarını da yere yapmayı tercih ederler. Kuru açıklık arazilere ve yarı çöl görünümlü bölgelere üreme döneminde yuva yapar. Tek başına olan kır incir kuşu, hayatını tek bir tür olarak devam ettiren bir kuş türüdür.