İncir Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? İncir Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

İncir içeriğindeki zengin mineral ve vitaminlerle insan sağlığına önemli katkı sağlayan bir meyvedir. Kur'an-ı Kerimde adı geçen az sayıdaki meyveden biri olması nedeniyle de toplumumuzda özel bir yere sahiptir. İnsanlık tarihinde en eskiden beri tüketilen meyvelerden biridir.

İncir Ağacı Nedir? Limon Ağacı Hakkında Bilgi

İncir ağacı, ılıman iklimlerde yetişen, dut ailesinden bir ağaç türüdür. Soğuğu sevmez. Bu nedenle ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde yetiştirilir. Ana vatanının Doğu Akdeniz ve Güneybatı Asya bölgeleri olduğu söylenebilir.

İncir ağacının kökleri toprağın yüzeyine çıkabilir. Uzun yıllar yaşayan bir ağaç türü olduğu için kökleri de güçlü ve kalın olabilir. İncir ağaçları yüzlerce yıl yaşayabilecek özelliktedir.

İncir Ağacı Latince İsmi

İncir ağacının Latince adı ficus caricadır.

İncir Ağacı Özellikleri

İncir ağaçları erkek ve dişi olarak iki cinstir. Erkek olan incir ağaçlarının asıl görevi tozlaşmayı sağlamak ve türün çoğalmasını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle meyveleri küçüktür. Dişi incir ağaçlarının görevi meyve vermek olarak düşünülebilir. Bu nedenle iri ve lezzetli incirler bu ağaçlardan elde edilir.

İncir Ağacı Ne Zaman Dikilir?

İncir fidanlarının ve çelik aşıların dikimi için ekim ve mayıs ayları tercih edilmelidir. İncir dikiminde yılın en iyi sonuç alınacak zamanları bu dönemlerdir.

İncir Ağacı Nerede Yetişir?

İncir ağacı her toprakta yetişebilir. İklim olarak ılıman Akdeniz ikliminde yetişir. Kışları ılık, yazları sıcak ve kuru geçen bölgeler iklim olarak incir ağacının yetiştirilmesine uygundur. Soğuğa ve dona karşı dayanıksızdır.

İncir ağaçları doğada kendiliğinden de yetişebilir. Kayalık ve taşlık arazilerde bile görülür.

İncir Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

İncir ağaçlarının doğada kendiliğinden yetişen türleri vardır. Bazı türleri de insanlar tarafından özel olarak dikilip bakımı yapılarak yetiştirilir.

İncir fidanı dikimi için toprağın gübreyle karıştırılmış ve derin kazılmış olması gerekir. Dikildikten sonra fidana can suyu verilir ve birkaç günde bir sulanır. Fidanın güneş gören sıcak bir yerde olması da önemlidir.İncir fidanlarının dikilmesi için yılın en uygun zamanı ekim ve mayıs aylarıdır.

İncir ağacının çelik aşı yöntemi ile dikilmesi de mümkündür. Bunun için bir incir ağacından kesilen dal su içinde bekletilir. Uzun süre su içinde bekleyen dal köklenmeye başlayacaktır. Bu aşamadan sonra fidan dikiminde olduğu gibi güneş gören bir yerde gübrelenmiş ve derin kazılmış bir toprağa dikimi yapılır. Can suyu ve birkaç günde bir su verilmesi ihmal edilmez. Çelik aşı için de mayıs ve ekim ayları uygun zamanlardır.

İncir ağaçları büyüyüp geliştikçe budanması da gerekir.

İncir Ağacı Yaprak Döker mi?

İncir ağaçlarının içinde süt bulunan kendine özgü bir şekle sahip yaprakları vardır. Kış aylarında bu yapraklar dökülür.

İncir Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Çok kurak geçen yaz aylarında incir ağacının toprağının nemli kalacak şekilde sulanması gerekir. Ayrıca zararlılara karşı ilaçlaması da yapılır.

İncir Ağacı Faydaları Nelerdir?

İncir ağacının meyveleri vitamin ve mineral yönünden çok zengindir. İnsan sağlığına pek çok katkısı olan incir taze ve kuru olarak tüketilir.

İncir Ağacı Hastalıkları Neler?

İncir ağaçları sıcak ve kuru iklimleri sevdiği için fazla sulak arazilerde bazı hastalıklara yakalanabilir. Bunlardan biri kök çürüklüğü hastalığıdır. Kökleri gerektiğinden fazla ıslak toprakta kalan incir ağaçlarının yapraklarındaki sararmalar hastalık belirtisidir. Zamanla yapraklar normalden küçük boyutlarda kalır, ağaç büyüyemez ve yavaş yavaş ölür.

Kök çürüklüğü hastalığından korunmak için öncelikle ağaç köklerinin fazla su ile temasına engel olunmalıdır. Gerekirse ilkbahar döneminde köklerin bulunduğu bölgeler kazılıp açılarak köklerin havalanmasına imkan verilmelidir. Hastalığın başlangıç döneminde köklerin çürüyen kesimlerinin kesilip temizlenmesi de fayda sağlar.

İncir Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? İncir Ağacı Kullanım Alanları

İncir meyvesi kolesterolü düşürür, lifli yapısıyla tokluk hissi verir ve bağırsakları çalıştırır, kemikleri güçlendirir, anemiye iyi gelir, meme ve kolon kanserini önler, sindirim sistemini çalıştırır, kabızlığı önler...

Vitamin ve mineral yönünden çok zengin olan incir vücuttaki eksikliklerin tamamlanmasına katkı sağlayarak genel sağlık durumunu iyileştirir.