İnç Nedir? İnç Ne Birimidir? Neye Göre Hesaplanır?

Metrik sistemin kullanımının söz konusu olduğu ülkelerde de bazı durumlarda inç birimin kullanılmaktadır. Konun netleşmesi için bir örnek verilmesi gerekirse; televizyon ve bilgisayar ekranlarının çerçeve oranları, dünya üzerindeki pek çok ülkede inç ile ifade edilmektedir.

İnç Nedir?

İnç ifadesi insanların büyük çoğunluğunun günlük yaşam süreçleri içerisinde en sık olarak duydukları terimler arasında yerini alıyor. Ancak buna rağmen insanların oldukça büyük çoğunluğu inç ifadesinin gerçekte ne olduğunu tam olarak bilmiyor. İnç (İngilizcedeki tekil olarak yazıldığında Inch, çoğul olarak yazıldığında ise Inches olarak ifade edilmekte olup, 2,54 cm uzunluğuna sahip olan bir uzunluk ölçüsü birimi olup ( " ) işareti ile ifade edilmektedir.

İnç Ne Birimidir?

İnç ile ilgili olarak en çok sorulan sorulardan biri de inç ne birimidir şeklinde sorulmaktadır. İnç, İngiliz birimleri, Birleşik Devletler geleneksel birimler ve Emperyal birimleri gibi farklı sistemlerin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer tabiri ile bir uzunluk ölçü birimidir.

İnç Neye Göre Hesaplanır?

İnç uzunluk birimiyle alakalı olarak en sık sorulan sorulardan bir diğer ise inç neye göre hesaplanır sorusu olmaktadır. Bu soru birçok insanın ölçü birimleriyle alakalı olarak merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. İnç uzunluk değeri sistemden sisteme değişkenlik gösterebilmektedir. Mesela; hacim hesaplamalarında inç küp alan hesaplamalarında ise inç kare adını alır.

İnç neye göre hesaplanır şeklinde sorulan sorunun yanıtını şu şekilde vermek mümkün olmaktadır: İnç ölçü birimi santimetre bazında 2,54 değerindedir. Buna göre 1 inç, İngiliz ölçü birimi olarak literatürdeki yerini almış durumdadır. Metrik sistemler üzerinde cisimlerin ölçülerinin saptanması amacıyla ilk etapta Centimetre ‘’CM’’ kullanımı söz konusu olmaktadır. İnç hesaplama işlemi için ise her metrik ölçümün ölçüldüğü cm üzerinden işlem yapılması söz konusu olmaktadır.

Yapılan bu işlemler ilk olarak çarpma ve bölme şeklinde yapılıp, verilmiş olan inç değerinin 2,54 ile çarpılarak santimetreye çevrilmesi ya da tam tersi olarak verilmiş olan değerin 2,54 ile bölünmesiyle çıkmış olan sayıyı inç olarak eklemek mümkün olmaktadır.