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İnam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İnam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İnam Ne Demek, Ne Anlama Gelir İnam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günümüzde pek sık kullanılmasa bile aslında dilimizde bilmediğimiz yüzlerce kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerle ilk kez karşılaşanlar anlamını bilememekte ve merak etmektedir. Ancak internet üzerinden her sözcüğün anlamını öğrenmek mümkündür. İnan sözcüğü de herkes tarafından bilinmeyenler arasındadır. İnam ne demek? Ne anlama gelir? İnam kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? İnam sözcüğü ile ilk kez karşılaşmış ve anlamını merak ediyorsanız sizler için derledik.

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 İnam, Arapçada ihsan etme kelimesi olan nˁm kelimesinden gelmektedir. Dilimize başka bir dilden yerleşmiş olan bu kelime her ne kadar geçmiş zamanda sıklıkla kullanılsa da günümüzde yerini farklı sözcüklere bırakmıştır. 

 İnam Ne Demek? Ne Anlama Gelir? 

 Hem Osmanlıca hem de Arapçada kullanılan inam kelimesinin birden fazla kelime anlamı bulunmaktadır. İlk olarak Arapçada yer alan anlamına bakacak olursak nimet sunma ve ihsan etme anlamlarına gelmektedir. Osmanlıcada yer alan anlamı ise daha farklıdır. Osmanlıcada inam kelimesi tecrübe anlamına gelir. Ayrıca demek ve sınamak gibi anlamları da vardır. Günümüzde ise inam, itimat etme, güvenme anlamlarını taşımaktadır. Emanet, inanmak ve emin olmak anlamları da yine inam kelimesinin anlamlarıdır. 

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 İnam TDK Sözlük Anlamlı 

 TDK kaynakları, sözcük anlamı için bakılabilecek ilk kaynaklardan biridir. İnam kelimesi içinde TDK sözlüğünde bir açıklama bulunmaktadır. İnam TDK sözlük anlamı emanet ve vedia olarak geçmektedir. İnanılmış ve itimat edilmiş olan emin, güvenilmiş anlamlarına da gelir.

 

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