İmza sirküsü nedir, nasıl alınır? İmza sirküsü noter ücreti ne kadar?

İmza sirküsü, herhangi bir şirket ya da kurumun temsilcisinin imza yetkisi bulunduğuna dair, imza örneklerinin de içerisinde yer aldığı noter tasdikli belgelerdir.

İmza Sirküsü Nedir?

İmza sirküsü, şirket temsilcisi tarafından imza örnekleriyle birlikte tasdikli olarak noterden alındığında, temsilcinin yetki ve sorumluluk alanları da belirlenmiş olur. Yetki ve sorumluluk alanı noter tarafından tasdiklenir ve böylece resmiyet kazanır. İmza sirküsünde yer alan bilgiler şu şekildedir:

- Temsilcinin nüfus bilgileri,

- Kurumu ya da şirketi ne şekilde temsil ettiği,

- Kurum ya da şirket içindeki ünvanı,

- Yetki alanları,

- Adres,

- Ticaret sicil numarası,

- İmza örnekleri.

İmza sirküsü genellikle sahte imza gibi eylemlerle evrakta sahtecilik yapmanın önüne geçilmesi adına istenir. Dolayısıyla dolandırıcılık gibi olaylar da engellenmiş olur. Tüm bunların dışında imza sirküsünün alınmasındaki amaçlar şu şekilde listelenebilir:

- İmza yetkisi bulunan kişilerin güvence altına alınması,

- Yetkili olmayan kişiler tarafından kurum ya da şirket adına sahte imza atmasının önüne geçilmesi,

- Kurum ya da şirket adına izinsiz şekilde ticari faaliyetler yürütülmesinin önüne geçilmesi.

Bugün hemen hemen tüm şirket ve kurumlar, bu gibi eylemlerin önüne geçmek ve güvence yaratmak için noter tasdikli imza sirküsü almaktadır. Söz konusu işlem herhangi bir noter huzurunda kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

İmza sirküsü almak için sizden istenen gerekli evrakları hazırlamanız ve bu evraklarla birlikte herhangi bir notere başvurmanız gerekiyor. Noterde sizden istenen evraklar ise şu şekilde:

- Yetkili kişinin nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Şirket ya da kurumun vergi levhası,

- Şirketin kayıtlı olduğu bölgenin ticaret sicil gazetesi.

Tüm bu evraklarla notere başvurulduğunda, imza sirküsü almak için işlemesi gereken süreç başlayacaktır. İmza sirküsünün kanunlarca belirlenmiş bir geçerlilik süresi yoktur. Bu yüzden söz konusu imza sirküsünün geçerlilik süresi, yetkili kişinin görev süresine bağlıdır. Yetkili kişi herhangi bir sebeple görevden ayrıldığında, söz konusu imza sirküsü de geçerliliğini yitirmiş olur. İmza sirküsü düzenlenmeden önce genellikle görev süresinin ne kadar olacağı belirtilir. Eğer belirtilmiş olan herhangi bir süre yoksa, imza sirküsünün geçerlilik süresi 3 yıl olacaktır.

İmza Sirküsü Noter Ücreti Ne Kadar?

İmza sirküsü noter tasdikli olarak alınan resmi bir belgedir ve toplamda 2 nüsha olarak hazırlanmaktadır. İmza sirküsünün ilk nüshası için belirlenmiş olan ücret 98 TL'dir. İkinci nüsha ise bu rakamın yarısı olan 49 TL'dir. Yani 2021 güncel fiyatına bakıldığında, 2 nüshalı bir imza sirküsü almanın bedeli 147 TL'dir. Eğer herhangi bir sebeple imza sirküsünün yenilenmesi gerekirse, bu durumda noterde gerçekleşecek işlemler için yine aynı ücret ödenir

Eğer farklı koşullara bağlı olarak imza sirküsü kaybedilir ya da zarar görürse, bu durumda noterden yeni bir imza sirküsü çıkarılmalıdır ve söz konusu işlem için de yine aynı ücret ödenmelidir. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: İmza sirküsüne sahip olan kişi yalnızca bu imza sirküsü ile işlem yapamaz. Yani işlem yapmak için hem imza sirküsü hem de nüfus cüzdanı gereklidir.