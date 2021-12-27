İmtina etmek ne demek, ne anlama gelir? İmtina etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron Türkiyede yayılırken... Dikkat çeken çağrıOmicron Türkiye'de yayılırken... Dikkat çeken çağrı!#Koronavirüs
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri Tribünler ikiye bölündü...Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü...#Fenerbahçe
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Erdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktırErdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBBde terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özel teftiş başlatıldıİBB'de terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Özel teftiş' başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Fenerbahçe, Malatyasporu 2 golle mağlup ettiFenerbahçe, Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti#Fenerbahçe
Moskovada panik anları Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradıMoskova'da panik anları! Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradı#Moskava
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüKritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine pitbull dehşeti 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandıYine pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandı#Sultangazi
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İmtina etmek ne demek, ne anlama gelir? İmtina etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İmtina Etmek#Kelime#Literatür
İmtina etmek ne demek, ne anlama gelir İmtina etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen imtina kelimesi ''men'' sözcüğünden türetilmiştir. Men, hem yasaklama hem de mahrum bırakma anlamına gelirken, imtina kelimesinin sözlük anlamı sakınmaktır. Bu kelime gerçekleşmesi imkanlar dahilinde olmayan şeyler için de kullanılır. Davranışları aşırı ölçülü olan çekingen ve utangaç kişilere ''mümteni'' denir. Mümteni kelimesi, imtina eden, sakınan, uzak duran demektir. İmtina Etmek ne demek, ne anlama gelir? İmtina Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

İmtina Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Uzak durmak 2- Utanmak 3- Çekinmek 4- Sakınmak 5- Kaçınmak

 6- İmkansızlık 7- Muhal 8- Gayr-ı mümkün 9- Olanaksızlık

 İmtina Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren imtina etmek kelimesinin ilk anlamı, çekinmek ve mesafeli durmaktır. Bu kelime günümüzde utanmak manasında da kullanılır. Kelimenin diğer anlamı is olanak dışı ve imkansızlıktır.

 İmtina Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimelerden biri olan imtina etmek, bir tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar ayrı değil bitişik yazılır.

 İmtina Etmek - Doğru Kullanım

 İmtinaetmek - Yanlış Kullanım

 İmtina Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Uzaktan o kadar soğuk ve asabi duruyordun sana selam vermeye bile imtina ediyordum.

Haberin Devamı

 2- Benden imtina etmene ya da korkmana gerek yok.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmtina Etmek#Kelime#Literatür

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk