İmtina etmek ne demek, ne anlama gelir? İmtina etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

İmtina Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Uzak durmak 2- Utanmak 3- Çekinmek 4- Sakınmak 5- Kaçınmak

6- İmkansızlık 7- Muhal 8- Gayr-ı mümkün 9- Olanaksızlık

İmtina Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren imtina etmek kelimesinin ilk anlamı, çekinmek ve mesafeli durmaktır. Bu kelime günümüzde utanmak manasında da kullanılır. Kelimenin diğer anlamı is olanak dışı ve imkansızlıktır.

İmtina Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimelerden biri olan imtina etmek, bir tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar ayrı değil bitişik yazılır.

İmtina Etmek - Doğru Kullanım

İmtinaetmek - Yanlış Kullanım

İmtina Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Uzaktan o kadar soğuk ve asabi duruyordun sana selam vermeye bile imtina ediyordum.

Haberin Devamı

2- Benden imtina etmene ya da korkmana gerek yok.