Imperial College: Türkleri önemsiyoruz

Imperial College mezunu Türkler, mevcut öğrenciler ve yeni başvuru yapanların katıldığı toplantıda, en iyi 100 “Modern Çağ” mühendisi arasında gösterilen rektör Alice Gast Imperial College’da öğrenim gören Türkler ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Araştırma eğitim ve inovasyon açısından güçlü bir merkeziz. İngiltere ve Türkiye arasındaki iş fırsatları Türkiye ile bağlarımız çok güçlü. Şu an Türkiye’den üniversitemizde eğitim gören 80 öğrenci var. Yaklaşık 20 akademik personelimiz yine Türkiye kökenli. Mezunlarımızdan da hem Türkiye hem dünyadan zengin camiaya sahibiz. Geçtiğimiz beş yılda 450’nin üzerinde akademik makale ve yayında Türkiye’deki üniversite ve araştırmacılarla çalışmalar yaptık.”

BABAMIN KARARI

Imperial College mezunu olan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da Londra’ya gidişinin ailesinin yönlendirmesiyle olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Bir Alman okulundan mezun oldum. Sınıf birincisiydim. Alman hükümetinden bir burs almıştım. Babam dedi ki yeterince Almanca eğitimi aldın. Artık İngiltere’ye gitmen farklı bir kültür tanıman gerekiyor. İngilizcenin daha iyi olması gerekiyor Alman okullarının İngilizcesi yetmez dedi. Ben de Imperial College başvurusu yaptım ve kabul edildim. Dünyanın en gözde kimya bölümleri arasında yer alıyor Imperial. Yani bence babam doğru kararı vermişti.

EN DEĞERLİ MÜLKÜM BU KİTAP

Üçüncü yılda kimyanın ana dallarından birinden uzmanlaşmamız isteniyordu. Ben organik kimyada birinci oldum. Bana Hoffman ödülünü verdiler. Ödül de bir kitap. İstediğim kitabı seçeceğim ve o kitabın parasını da üniversite ödeyecek. Adı 'Kuantum Mekaniğine Giriş' olan kitabı aldım ve imzalatmak için organik kimya bölüm başkanı hocamıza götürdüm. Kitabı aldı beni tebrik etti. Sonra kitabın adını görünce 'Organik kimya alanında devam etmeyecek misin?' dedi. 'Hayır ben fiziksel kimya istiyorum çünkü kimya mühendisliğinde master yapmak istiyorum' dedim. 'Neyse talihsizlik olmuş ama yine de imzalayacağım' dedi. 2 Pound kitabın değeri. Benim en değerli mülklerimden biri bu kitap."

KORONADA ANLIK SONUÇ VEREN ÇİP

Imperial College Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi olan ve COVID-19 teşhisinde anlık sonuç veren, silikon tabanlı çip çalışmalarıyla dikkat çeken Dr. Fırat Güder de araştırmalarına nasıl başladığını şöyle anlattı:

“Imperial’e beş sene önce geldim. Araştırmak istediğim çok fikir vardı. PCR teknolojisi teknolojide eksik olduğunu gördüğümüz alanlardan biriydi. Biraz fon alma şansımız oldu ve biz de bu fikri geliştirmeye başladık. Düşük maliyetli taşınabilir bir sistem tasarladım. Enfektöz hastalıkları tespit ediyor. Hayvanlardaki hastalıkları tespit etmek insan hayatının tersine hayvan hayatının bir bedeli var. İskoçya’da bir koyun 60 Sterlin ediyor. Dolaysıyla çiftçinin göze alabileceği bir teknoloji bulmamız gerekiyordu. Bu konuda dört yıl önce çalışmayı başlamıştık. Sonra birden COVID-19 pandemisi çıktı. Biz de geliştirdiğimiz bu düşük maliyetli teknolojiyi covid-19 için uyarlamaya başladık. Benim laboratuvarım düşük maliyetli sensör geliştirmeye odaklanıyor. Bu sensörleri geliştirip dünyanın en büyük sorunlarına odaklıyoruz."