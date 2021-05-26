İmparatorluk Nedir? Tarihte İmparatorluğun Tanımı Nedir?

Tarihte en uzun süre varlığını sürdüren devlet, Çin İmparatorluğu olmuştur. Hanedanlıklardan oluşan Çin İmparatorluğu yaklaşık 2100 yıl boyunca Uzak Doğu'da hüküm sürmüştür.

İmparatorluk Nedir?

Genellikle kral, sultan ya da padişah olarak vasıflandırılan bir kişi tarafından yönetilen ve egemen devlet anlayışına dayalı olan devletlere, imparatorluk denir. İmparatorluklarda yönetim babadan oğula geçerdi. Bu tür devletlerin varlığını idame ettirmeleri için başka yerleri fethetmeleri ve mevcut topraklarını korumaları gerekir.

Tarihte İmparatorluğun Tanımı Nedir?

Merkezi monarşi sistemiyle yönetilen ve çok uluslu bir yapıya sahip olan devletler, imparatorluk olarak tanımlanır. Her imparatorluğun güçlü orduları ve kendilerine özgü savaş stratejileri olur. Bununla birlikte tarih boyunca farklı anlayışlarla yönetilmiş birçok imparatorluk ortaya çıkmıştır.

Örneğin Osmanlı Devleti, istimalet politikası uygulamış ve fethettiği topraklarda yaşayan halkın can ve mal güvenliğini sağlamıştır. Tarihteki birçok imparatorluk ise işgal ettiği topraklarda hoşgörüden uzak politikalar uygulamıştır.

İmparatorlukların ortak özelliklerinden biri çok uluslu olmasıdır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğunda Boşnaklar, Sırplar, Arnavutlar ve daha birçok millet bir arada yaşamıştır. Toplum melez bir yapıya sahip olduğu için kültürel çeşitlilik ön plana çıkmış ve gelenekler de karma bir yapıda olmuştur.

Monarşi ile yönetilen devletlerde halkın seçme hakkı yoktur. Halk ''tebaa'' olarak nitelendirilir ve sultanın buyruklarına itaat etmek zorundadır. Bununla birlikte, günümüzde olduğu gibi, imparatorluklarda da yönetim çeşitli sınıflara ayrılır. Mülkiyet, hukuk ve asayişi sağlamak üzere kurumlar oluşturulur.

Tarihte en uzun süre varlığını sürdüren imparatorluklar arasında Doğu Roma İmparatorluğu ve Roma Cermen İmparatorluğu yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmış ve Orta Çağ kapanmıştır.

Günümüzde monarşi ile yönetilen devletler yerini demokratik hukuk devletlerine bırakmıştır. Bunun en büyük nedeni dünya düzeninin tamamen değişmesi ve ulus - devlet anlayışının benimsenmiş olmasıdır.