İmmünoloji nedir? İmmünolog ne demek? İmmünoloji uzmanı (İmmünolog) neye ve hangi hastalıklara bakar?

Vücudumuz genel bağışıklık sistemi tarafından çok çeşitli şekillerde kendini zararlı olan mikroorganizmalara karşı korumaya çalışmaktadır. Bağışıklık sistemini inceleyen bu tıp dalına immünoloji ismi verilmektedir.

İmmünoloji Nedir?

İmmünoloji, Türkçe diline, Fransızca "immunologie" kelimesinden gelmiştir. Türkçe de bağışıklık bilimi şeklinde adlandırılmaktadır. İmmünoloji, insan vücudu bağışıklık sisteminin incelenmesiyle ilgilenen, tıp ve de biyoloji bilimlerinin çok önemli bir dalı olmaktadır. Bağışıklık sistemi insanları çeşitli savunma hatlarının sayesinde enfeksiyonlardan korumaktadır. Bağışıklık sisteminde çok önemli kusurlar oluştuğunda ya da bağışıklık sisteminde konak hücre ve de dokularını korumak adına zarar vereceği bazı tepkiler oluşturmak zorunda olduğu durumlarda pek çok hastalık oluşabilir.

İnsan bağışıklık sistemi genelde olması gerektiği gibi çalışmıyor ise otoimmünite, alerji ya da kanser gibi hastalıklara sebep olabilir. Bağışıklık yetmezliğinin ortaya çıkardığı hastalıkları, enfeksiyon ve de tümör oluşumunun artmakta olan risklerinden dolayı açığa çıkar. Gen mutasyonu, HIV, gıdasızlık gibi bazı virüsler ya da kanser tedavisi sebebi ile oluşabilir. Genelde kendi moleküllerini hedef almakta olan bağışıklık sisteminin tepkileri bir otoimmünite oluşturur, bu sayede ilgili dokulara ya da organlara yönelik çok çeşitli problemler ortaya çıkar.

İmmünolog Ne Demek?

Vücudumuz bağışıklık sistemi aracılığı ile çok çeşitli şekillerde kendini yararlı olmayan mikroorganizmalara karşı korumaktadır. Bu bağışıklık sistemini inceleyen tıp bilim dalına immünoloji adı verilirken bu bilim dalında görev yapan tıp insanına ise immünolog denilmektedir. İmmünolojlara aynı zamanda immünoloji uzmanı da denilmektedir. İmmünologlar günümüzde tüm dünyada oldukça büyük bir öneme sahip olan tıp insanı olmaktadırlar. Çünkü immünologlar sayesinde pek çok kişi hastalığına çözüm bulur ve tedavi görür.

İmmünoloji Uzmanı Hangi Hastalıklara Bakar?

İmmünoloji uzmanı pek çok bağışıklık sistemi hastalığını incelemekte ve yakından ilgilenmektedir. Bu hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Astım, alerjik rinit, ürtiker, kronik öksürük, anaflaksi, ilaç alerjisi (analjezik ilaçlar, lokal anestezik ilaçlar ya da genel anestezik ilaçlar, antibiyotikler, kemoterapi ilaçları ve de diğer ilaçlar), lateks alerji, böcek alerjileri, çimen ya da ot alerjileri, besin alerjisi (et, yumurta, süt, sebze, deniz ürünleri, meyve ve de diğer gıdalar), eklem iltihabı, alerjik göz hastalıkları, alerjik deri hastalıkları immünoloji uzmanlarının baktığı hastalıklar arasında yer almaktadır.

Bir immünoloji uzmanı herediter anjioödem hastalığı yani doğuştan C1 inhibitörleri enzim eksikliğine bağlı olarak gelişen kompleman sistemi bozukluğuna da bakmaktadır. Buna ek olarak alerjik kontakt dermatit, mesleki alerjik hastalıklar, atopik dermatit, omalizumab, erişkin dönemlerde primer immün yetmezlikleri, immünoterapi yani allerjik nezle ya da arı allerjilerinde olan aşı tedavisi ile birlikte hipereozinofilik sendom tanı ya da tedavisi hastalıklar ile de yakından ilgilenmektedir.

İmmünoloji Nasıl Randevu Alınır?

Ülkemiz sağlık sisteminde genel olarak randevu telefon sisteminden 182 numarasını arayarak randevu alınmaktadır. Çocuk İmmünoloji ve Alerji adlı bölüme randevu almak amacı ile öncelikle hastanelerde görev yapmakta olan Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hastalıkları doktorları arasından herhangi birine 182 numarasını arayarak ya da internetten MHRS.gov.tr sistemi üzerinden bir randevu alarak muayene edilmek mümkündür. Böylece hasta olan kişi ya da kişiler doktor kontrolü altında tanı ve tedavisi sağlanıp iyileşmesi amacı ile hayatı bir yola koyulmuş olur.